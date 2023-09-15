人民网北京9月15日电 （记者乔雪峰）今年6月初以来，民航局启动了针对国内部分大型机场航班靠桥率（停靠廊桥上下客）专项整治，提高航班使用廊桥比例、减少停靠远机位使用摆渡车比例。

目前效果如何？11月15日，民航局航空安全办公室副主任李勇在新闻发布会上回答人民网记者提问时表示，民航局启动“提升千万级机场航班近机位靠桥率专项整治”以来，行业各有关单位协同配合、积极行动，千万级机场航班近机位靠桥率和廊桥服务旅客人数显著提升，专项整治取得明显成效。

李勇表示，截至8月底，全国41个千万级机场航班近机位靠桥率提升超过3个百分点的有24个、超过5个百分点的有16个，平均靠桥率由79.82%提升至83.23%，提升3.41个百分点，累计增加靠桥航班15万架次。

13个国际枢纽机场平均靠桥率由74.59%提升至80.53%，提升5.94个百分点，累计增加靠桥航班7.29万架次，使用近机位廊桥的旅客增加了2238.8万人次。

据李勇介绍，北京首都、北京大兴、哈尔滨、成都双流、成都天府、广州、昆明、上海虹桥、西安等9个机场航班靠桥率提升幅度超过5个百分点。其中，首都机场航班靠桥率提升超过15个百分点，旅客靠桥率达81%。

李勇表示，下一步，民航局将把提升靠桥率工作从短期整治转入常态化治理，以“提升靠桥率”为切入点，在确保运行安全的前提下，持续推动提升机场运行效率和服务品质。

(责编：乔业琼、吕骞)

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