9月15日，由中国建筑业协会主办，中国建筑业协会中小企业与供应链分会、合肥市城乡建设局共同承办的“建筑业民营经济与中小企业创新发展大会”在安徽合肥举行。会上，中国建筑（中小企业）产业互联网平台——盈造网正式上线。

盈造网由中国建筑业协会指导、中小企业与供应链分会牵头组织建设。在建筑产业多家核心企业和头部企业的共同推动下，平台目前已完成各项服务产品的开发建设并正式上线运营。未来平台将广泛服务于建筑业广大民营与中小企业、大型央国企、地方国企及头部企业、平台型机构、政府行业监管部门等，为建筑产业的数字化转型与高质量发展提供助力。

中国建筑业协会会长齐骥表示，中国建筑（中小企业）产业互联网平台即盈造网的正式上线运行，是落实建筑产业工业化、绿色化、数字化发展的重要载体，希望平台不断调研走访，完善功能与产品开发，为建筑业民营与中小企业提供系统化、集成化、数字化赋能服务。

(责编：董童、李源)

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