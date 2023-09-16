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一带一路 大道同行

记者手记：大道之行 壮阔无垠

李栋
2023年09月16日09:15 | 来源：人民网
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北方的秋天已至，南方暑气仍未消散。秋季的广西，热浪依旧。人民网记者一行沿着广东、广西、海南等“21世纪海上丝绸之路”重要节点城市，开启了“一带一路 大道同行”融媒体报道活动。

南国古郡，历史辉煌。在广西北海市合浦县，合浦汉代文化博物馆每天都迎接着天南地北的参观者。

合浦，意为“江河汇集之处”，两千多年前的合浦已成为郡治所在，曾是我国南疆一繁华都会，是“海上丝绸之路”的最早始发港之一。

广西合浦汉代文化博物馆陈列展出的波斯陶壶。人民网记者 李栋摄

广西合浦汉代文化博物馆陈列展出的波斯陶壶。人民网记者 李栋摄

馆内，东汉晚期的波斯陶壶引得游人驻足。“别看它不起眼，这是迄今为止我国出土年代最早，也是目前唯一一件东汉时期的波斯陶壶，是印证汉代中国与波斯往来的重要物证。”副馆长林娟介绍，这种壶在汉墓中还是第一次出现，造型与我国汉代的绿釉陶壶明显不同，是通过海上丝绸之路传入合浦的中亚器物。

《汉书·地理志》有云：蛮夷贾船，转送致之。史书记载，早在汉代，我国就与中亚等国有商贸、文化的往来，这只陶壶也成为汉代海上丝绸之路交往、通商、贸易的重要佐证。

如何让文物搭载科技诉说海丝路上的故事？“我们建设了‘线上博物馆’和‘自助语音导览’系统，让大家足不出户就可以在线观看全景展馆的热点，让360多件精品文物触手可及。”林娟说，“未来，我们还将借助科技和创新手段，探索新的展示方式和传播途径，利用数字技术、虚拟现实、人工智能等，创造出更具互动性和沉浸感的文化体验方式。”

古老与现代的碰撞，中国与世界的融合，传统文明和现代科技的交汇……一幅幅遥远的画面在采访中逐渐清晰，一段段传承在探寻中大放光彩。从广东到海南，一路记录，一路感悟。

一带一路，大道同行。何为“大道”？大道即是和合共生，是中华民族千百年来的美好追求，是携手打造和平发展的大格局。十年砥砺前行，共建“一带一路”追求的是发展，探索的是共赢，“一带一路”日益成为承载着希望与梦想的和平之路。

15世纪初，明朝航海家郑和七下西洋，用宝船和友谊留下千古佳话。今天，中国与共建国家奋楫扬帆新征程，把“一带一路”建成和平之路、发展之路，一定会让这条大道壮阔无垠。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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