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“川气出川”再添新通道 川气东送二线天然气管道工程开建

2023年09月16日09:29 | 来源：人民网
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人民网北京9月16日电 （记者杜燕飞）记者从国家管网集团获悉，我国“十四五”重大能源基础设施工程——川气东送二线天然气管道工程15日正式开工建设。该工程是实现我国天然气管网“五纵五横”新格局的关键一步，也是川渝地区千亿立方米大气田和百亿立方米储气库的输送通道。

川气东送二线天然气管道工程开工建设。受访者供图

川气东送二线天然气管道工程开工建设。受访者供图

“川气东送二线天然气管道工程建成后，每年将为沿线地区输送天然气超200亿立方米，进一步促进中西部和东部沿海地区区域协调发展，推动长江经济带高质量发展。”国家管网集团建设项目管理公司副总经理罗志立表示。

据介绍，川气东送二线全长4269公里，包括1条干线、多条支干线，途经四川、重庆、湖北、河南、江西、安徽、浙江、福建等八省市，与川气东送一线、西气东输管道系统、苏皖管道联通，串接起西南气区、沿海LNG资源和中东部市场，在我国内陆腹地构筑起又一条东西走向的能源大动脉。

川气东送二线天然气管道工程施工现场。受访者供图

川气东送二线天然气管道工程施工现场。受访者供图

该工程全线按照川渝鄂段、鄂豫赣皖浙闽段分期核准建设。此次率先开工建设的川渝鄂段由1条干线及12条支干线组成，全长1576公里，途经四川、重庆、湖北3省市。

川气东送二线天然气管道工程施工现场。受访者供图

川气东送二线天然气管道工程施工现场。受访者供图

“项目建成后，川气东送管道系统年输送能力将增加至350亿立方米，与用煤相比，每年增输的200亿立方米相当于减排二氧化碳2926万吨、二氧化硫63.9万吨、氮氧化物18.64万吨、粉尘1451万吨。推动天然气在我国一次能源消费结构中的比例提高0.3个百分点以上，对于促进能源结构调整和发展方式绿色转型，提升管道沿线清洁能源供应能力具有重要意义。”罗志立说。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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