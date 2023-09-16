人民网北京9月16日电 （王绍绍） 9月15日，2023年世界地热大会在北京开幕。本届大会以“清洁地热、绿色地球”为主题，聚焦全球地热领域发展热点趋势，推动全球地热产业发展。

中国地质调查局局长李金发在会上指出，当前绿色低碳转型已成为全球共识，地热资源产业规模化高质量发展迎来新一轮战略机遇期，加快地热资源勘探开发步伐和前沿领先探索是各方共同的责任。

地热资源是一种清洁低碳可再生能源，在实现全球绿色能源转型、推动实现可持续发展中发挥着重要作用。李金发介绍，中国地质调查局作为国家基础性、公益性、战略性地质调查和矿产勘察的机构，大力推进浅层地热能、节约型地热资源和干热岩型地热资源的综合调查，基本查明我国地热资源的潜力，形成最新的中国地热资源的国情数据。

李金发表示，近年来，围绕支撑服务京津冀协同发展、雄安新区规划建设、粤港澳大湾区建设发展和国家清洁能源基地建设，中国地质调查局持续加强地热资源的勘察开发和科技创新，探索多区深部高温地热资源，实现青海共和盆地干热岩勘察突破与试验性发电成功，为推动形成地热多元利用的新格局奠定了坚实基础。

“要加强地热领域前沿科学研究计划的对接，用好国际地热大会等交流平台，推动跨国家、跨行业、跨部门的技术合作，促进地热资源集约高效可持续利用和全球地热产业健康快速发展，为构建地球绿色发展共同体、实现人与自然和谐共生现代化贡献更大的力量。” 李金发说。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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