人民网北京9月16日电 （王绍绍） 9月15日，2023年世界地热大会在北京国家会议中心开幕，这是中国首次承办此项国际盛会。会上，首次发布了地热能国家主旨报告——《中国地热产业高质量发展报告》（下称《报告》）。

《报告》指出，在清洁供暖需求的强烈作用下，中国逐渐形成了以供暖（制冷）为主的地热发展路径，为国际地热发展提供了新思路。截至2021年底，中国地热供暖（制冷）能力达到13.3亿平方米。未来几年，中国北方地区地热清洁供暖、长江中下游地区地热供暖（制冷）、青藏高原及其周边地热发电仍将是产业发展热点。

据了解，我国地热资源丰富，资源量约占全球地热资源的六分之一，开发利用潜力巨大。我国的地热直接利用多年稳居世界第一，为地热高质量发展提供了支撑和借鉴。

大会还同步发布了《世界地热发电进展》和《世界地热供暖制冷进展》。

《世界地热发电进展》报告指出，目前，世界上已有31个国家有地热发电厂在运行，美国、印度尼西亚、菲律宾和土耳其是地热发电利用前四的国家。全球地热发电总装机容量已经从1980年的2110兆瓦增长到如今的16260兆瓦，分布在197个地热田，商业化开发利用的均是水热型地热资源，全球共有3700个生产井，每口生产井的年平均产量接近3兆瓦时。未来，随着全球迫切需要保住1.5°C的温控目标，地热发电会有广阔前景。

《世界地热供暖制冷进展》报告指出，截至2022年底，全球供热和制冷热能装机容量相当于1.73亿千瓦时，比2020年增加了60%，最大的领用领域是建筑物的供暖和制冷，其次是健康娱乐和旅游、农业和食品加工。其中，中国的增长最为显著。2022年全球使用的地热热能为1476PJ（410TWh），比2020年增加了44%。

地热是一种可再生能源，具有资源量大、能源利用效率高、节能减排效果好等诸多优点，在能源变革背景下具有独特的“先发优势”。发展地热产业不仅对于调整能源结构、节能减排、改善环境具有重要意义，而且对于国家培育新兴产业、带动相关装备制造国产化和工程技术业务发展具有明显的带动效应。

“绿色低碳转型是全球应对气候变化的必然要求。”国家能源局局长章建华表示，地热能储量丰富、分布广，开发利用潜力巨大，在我国能源低碳转型中表现出蓬勃的生命力，各方应携起手来坚定不移推动地热能等可再生能源的发展。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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