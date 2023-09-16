人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

地热能国家主旨报告首次发布 为国际地热发展提供新思路

2023年09月16日09:18 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月16日电 （王绍绍） 9月15日，2023年世界地热大会在北京国家会议中心开幕，这是中国首次承办此项国际盛会。会上，首次发布了地热能国家主旨报告——《中国地热产业高质量发展报告》（下称《报告》）。

《报告》指出，在清洁供暖需求的强烈作用下，中国逐渐形成了以供暖（制冷）为主的地热发展路径，为国际地热发展提供了新思路。截至2021年底，中国地热供暖（制冷）能力达到13.3亿平方米。未来几年，中国北方地区地热清洁供暖、长江中下游地区地热供暖（制冷）、青藏高原及其周边地热发电仍将是产业发展热点。

据了解，我国地热资源丰富，资源量约占全球地热资源的六分之一，开发利用潜力巨大。我国的地热直接利用多年稳居世界第一，为地热高质量发展提供了支撑和借鉴。

大会还同步发布了《世界地热发电进展》和《世界地热供暖制冷进展》。

《世界地热发电进展》报告指出，目前，世界上已有31个国家有地热发电厂在运行，美国、印度尼西亚、菲律宾和土耳其是地热发电利用前四的国家。全球地热发电总装机容量已经从1980年的2110兆瓦增长到如今的16260兆瓦，分布在197个地热田，商业化开发利用的均是水热型地热资源，全球共有3700个生产井，每口生产井的年平均产量接近3兆瓦时。未来，随着全球迫切需要保住1.5°C的温控目标，地热发电会有广阔前景。

《世界地热供暖制冷进展》报告指出，截至2022年底，全球供热和制冷热能装机容量相当于1.73亿千瓦时，比2020年增加了60%，最大的领用领域是建筑物的供暖和制冷，其次是健康娱乐和旅游、农业和食品加工。其中，中国的增长最为显著。2022年全球使用的地热热能为1476PJ（410TWh），比2020年增加了44%。

地热是一种可再生能源，具有资源量大、能源利用效率高、节能减排效果好等诸多优点，在能源变革背景下具有独特的“先发优势”。发展地热产业不仅对于调整能源结构、节能减排、改善环境具有重要意义，而且对于国家培育新兴产业、带动相关装备制造国产化和工程技术业务发展具有明显的带动效应。

“绿色低碳转型是全球应对气候变化的必然要求。”国家能源局局长章建华表示，地热能储量丰富、分布广，开发利用潜力巨大，在我国能源低碳转型中表现出蓬勃的生命力，各方应携起手来坚定不移推动地热能等可再生能源的发展。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
自然资源部集中公开约谈9个违法违规问题突出地市
　　人民网北京9月16日电 （欧阳易佳）9月15日，受国家自然资源总督察委托，国家自然资源专职副总督察在北京集中约谈了2023年督察发现违法违规问题突出的河北省石家庄市、黑龙江省哈尔滨市、浙江省温州市、安徽省滁州市、山东省临沂市、广西壮族自治区河池市、贵州省黔西南州、云南省昆明市、甘肃省兰州市等9个市（州）人民政府主要负责同志，面对面指出督察发现的突出问题，提出严肃批评，明确整改要求，督促地方政府压实责任，加大整改查处力度，坚决遏制耕地违法行为，牢牢守住耕地保护红线。 约谈会上，国家自然资源专职副总督察要求被约谈地市进一步提高政治站位，充分认识耕地保护的极端重要性，增强做好耕地保护工作的使命感、责任感，践行正确的政绩观，以实际行动做到“两个维护”。…
秋粮即将大面积收获 农业农村部部署“三秋”防灾减灾工作
　　人民网北京9月16日电 （记者李栋）当前秋粮陆续进入灌浆成熟期，即将大面积收获。近日，农业农村部下发通知，要求抓好“三秋”期间农业防灾减灾，最大限度减轻灾害影响，确保秋粮丰收到手、秋冬种面积落实。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部