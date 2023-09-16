国资委：推进能源结构转型 共建绿色低碳发展的开放生态
2023年09月16日09:18 | 来源：人民网
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人民网北京9月16日电 （王绍绍） 9月15日，2023年世界地热大会在北京开幕。本届大会以“清洁地热、绿色地球”为主题，聚焦全球地热领域发展热点趋势，推动全球地热产业发展。
国务院国资委副主任苟坪在会上介绍，通过世界地热大会这一全球性交流平台，各方能够更深层次开展清洁能源领域交流合作，加快推进地热等清洁能源产业高质量发展，为维护全球生态安全、促进世界经济发展贡献力量。
苟坪指出，当今世界正经历从化石能源为主向非化石能源转变的深刻变革，推进能源结构绿色低碳转型是历史责任，也是各方的共识。
共同打造清洁低碳、安全高效的新型能源体系。苟坪表示，要高质量推进风光电热等项目建设，探索多能互补、综合利用的新模式，打造高比例可再生能源供给消纳体系，促进数字技术与清洁能源产业深度融合，推动产业高端化、智能化发展。
共同研发绿色低碳能源新技术。苟坪强调，要搭建更多高水平绿色创新平台，促进绿色低碳领域产学研深度合作，集中攻克干热岩地热资源开发、先进储能以及低碳、零碳、负碳等关键技术，不断提高开发利用效率和技术水平，推动成果规模化应用，加快形成新质生产力。
共同构建绿色低碳发展的开放生态。苟坪指出，要深化清洁能源领域国际合作，高质量建设“一带一路”绿色低碳能源项目，大力培育绿色低碳专业人才队伍，积极推广绿色低碳的生产方式和生活方式，共同建设天蓝、地绿、水清的美丽世界。
(责编：杨虞波罗、吕骞)
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