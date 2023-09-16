人民网北京9月16日电 （王绍绍） 9月15日，2023年世界地热大会在北京开幕。本届大会以“清洁地热、绿色地球”为主题，聚焦全球地热领域发展热点趋势，推动全球地热产业发展。

国家能源局局长章建华在会上介绍，中国坚持生态优先、绿色低碳的发展理念，坚定不移推动实施“四个革命、一个合作”能源安全新战略，能源转型不断向纵深推进，包括地热能在内的可再生能源发展实现了新突破，进入了大规模、高质量跃升的新阶段。

“绿色低碳转型是全球应对气候变化的必然要求。”章建华表示，地热能储量丰富、分布广，开发利用潜力巨大，在我国能源低碳转型中表现出蓬勃的生命力，各方应携起手来坚定不移推动地热能等可再生能源的发展。

一是加快地热技术的创新。重点开发高温地热发电、中深层地热供暖、干热岩勘探开发等关键技术和关键设备，提高地热开发利用水平。

二是加强地热能技术推广应用和示范。统筹资源情况和市场需求，积极开展地热能供暖、制冷、发电，探索有利于地热能开发利用的新型管理技术和市场运行模式。

三是加强地热能全球治理体系建设。以共建全球清洁能源合作伙伴关系为抓手，加快地热能技术与产业的互利合作，推动地热产业全链条协同发展，加强同国际地热协会、国际可再生能源等国际能源组织的交流合作，促进地热能在全球的可持续发展。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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