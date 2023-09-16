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马永生：全力推动地热产业标准化、规范化、品牌化发展

2023年09月16日09:18 | 来源：人民网
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人民网北京9月16日电 （王绍绍） 9月15日，2023年世界地热大会在北京开幕。本届大会以“清洁地热、绿色地球”为主题，聚焦全球地热领域发展热点趋势，推动全球地热产业发展。

中国石油化工集团有限公司董事长马永生在会上表示，本届大会深入探讨地热产业发展之路，对于推进全球绿色低碳转型，促进能源清洁高效开发利用具有重要意义。

马永生介绍，中国石化积极顺应全球能源变革潮流和产业发展大势，深入推进绿色转型，经过十余年深耕发展，目前已建设地热供暖能力超过8500万平方米，建成多个数百万平方米规模的区域性水热型地热供暖项目、单体大型江水源供暖项目，地热开发的“雄县模式”被国际可再生能源机构列入全球推广的项目名录，在探索地热规模开发利用方面起到示范作用。

马永生表示，下一步将充分发挥多年积累形成的技术、人才、管理方面的优势，与全球地热界深化合作，共同推动地热产业质量发展。主要表现在以下三方面：

一是全力推动地热产业标准化发展，全方位深化产学研用结合，全面推进理论创新、技术攻关、成果转化，深入参与国际标准、国家标准的制定和推广。二是全力推动地热产业规范化发展，力争到“十四五”末新增地热供暖能力7500万平方米，总规模达到1.6亿平方米，积极与中国地质局、相关地方开展合作，在干热岩领域争取实现规模化突破。三是全力推动地热产业品牌化发展，打造国际知名、政府放心、市场信任、百姓满意的地热品牌。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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