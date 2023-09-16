人民网北京9月16日电 （黄盛）近期，有自媒体报道新股发行上市关闸、发行上市标准变化等情况。对此，证监会有关部门负责人在答记者问时表示，上述市场传闻不一定全面、准确，近期阶段性收紧IPO节奏，是维护市场稳健运行的安排，证监会、交易所IPO受理、审核、注册等相关工作没有暂停，不存在IPO“关闸”的情况，上市公司再融资也不存在“关闸”情况。

在谈到发行上市条件时，证监会上述负责人说，试点注册制以来，证监会坚持信息披露为核心，进一步明确板块定位，精简优化发行条件，设置多元包容的上市条件。沪深北交易所各有侧重、协调发展的格局基本形成，可以满足不同行业、不同发展阶段企业的上市融资需求。目前，各板块的定位、发行和上市条件、信息披露要求等没有变化，不存在提高上市门槛的情形。

针对近期部分在审企业撤回的情况，上述负责人说，相关企业主要存在控制权稳定性不足、业绩下滑等影响企业持续经营能力的问题。对于产能过剩、周期性强及天花板低的行业企业，审核实践中，证监会、交易所充分关注行业发展趋势以及发行人自身情况，根据产业政策、发行条件、板块定位严格审核把关。

此外，上述负责人还表示，证监会深入推进科创板建设，坚守科创板定位，支持六大行业中符合条件、拥有关键核心技术的“硬科技”企业通过科创板做优做强，引导资源向科技创新领域集聚。证监会正在研究制定资本市场服务高水平科技自立自强的行动方案，进一步畅通“科技—产业—金融”良性循环。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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