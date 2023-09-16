人民网北京9月16日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局15日公布的2023年8月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据显示，8月份我国外汇市场预期保持总体稳定。未来我国外汇市场有基础、有条件更趋平稳。

数据显示，2023年8月，银行结汇1933亿美元，售汇2036亿美元；银行代客涉外收入5600亿美元，对外付款6043亿美元。2023年1至8月，银行累计结汇14934亿美元，累计售汇15168亿美元；银行代客累计涉外收入40889亿美元，累计对外付款40981亿美元。

对此，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，8月份，银行结售汇逆差环比收窄30%，企业等主体结售汇交易保持理性。结汇率（客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比）为72%，较1至7月的月均水平提升5个百分点，为2022年5月以来的最高值，企业等主体结汇意愿有所上升。售汇率（客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比）为71%，较1至7月的月均水平上升2个百分点，企业等主体购汇意愿相对稳定。

“从主要跨境资金流动渠道看，货物贸易项下资金净流入保持较高规模，体现了我国对外贸易发展的韧性。”王春英说。

谈及未来外汇市场走势，王春英认为，未来我国外汇市场有基础、有条件更趋平稳。

她说，一方面，内外部环境中的积极因素将进一步增多。随着宏观调控政策效果逐步显现，国内经济有望持续回升向好，对外汇市场的支撑作用将进一步巩固；主要发达经济体的紧缩货币政策接近尾声，有关外溢影响将总体弱化；近期我国跨境资金流动中的季节性因素等短期影响也会减弱。另一方面，当前我国外汇市场更趋理性和成熟，市场主体适应环境变化的能力进一步提升，外汇市场宏观审慎管理工具更加完善，均有助于市场稳定。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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