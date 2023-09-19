原标题：为宝山造座“山” 为行业树标杆中国五洲集团打造全球最高标准能源利用中心

位于上海北部的宝山，因山得名。据传，明永乐年间曾人工堆筑成一座土山用作航海标志，并命名为“宝山”，后来此山淹没于海。600多年后的今天，原本地势平坦的宝山，又长出了一座“山”，与明代为海运提供安全保障的职责不同，这座新“山”兼具垃圾处理和发电两项功能，同时也是一座生态绿色的空中花园。这就是由中国五洲工程设计集团有限公司(以下简称中国五洲集团)设计的上海宝山再生能源利用中心项目。

中国五洲集团是中国兵器工业集团下属顶级的工程设计和生产性科技型服务公司，作为建设美丽中国的重要力量，中国五洲集团坚定不移走生态优先、绿色低碳发展道路，利用自身科技创新能力和设计经验，将承担项目的“含金量”和“含绿量”不断提升。本次设计的宝山项目与上海上实宝金刚环境资源科技有限公司配合，围绕“宝山有山”的设计概念，利用钢结构形成山体地形，地形之上为面向社会公众的绿色环保主题公园，进一步促进宝山绿色低碳转型样板区建设，推进生态环保产业升级。

中国五洲集团环境与能源工程设计研究院项目总设计师池晓告诉记者，“宝山有山”的设计理念源于将长江源头的喜马拉雅山重新带回长江入海口的构想，“这是终点，也是开始，周而复始，生生不息，很好地契合了垃圾焚烧发电项目循环再利用的特点。”同时，在这座“山”从无到有的建设过程中，中国五洲集团也走出了一条适合发展中国家的垃圾处理工艺及技术的自主创新之路。

从工厂到公园

布满绿植的起伏屋面、随光线变化而自动调节景观效果的外立面、化身“山顶”的高耸烟囱……日前，宝山再生能源利用中心的山体造型已跃然眼前。人们印象中脏不可近、臭不可闻的垃圾处理厂，在这里变身为一道亮丽风景线。

“围绕‘宝山有山’的设计概念，我们将山基、山体、山顶概念引入方案设计中。”中国五洲集团环境与能源工程设计研究院总工程师闫志彬介绍，通过将散落的各单体厂房用整体外立面围合，营造出宏大雄壮的山体效果，同时利用烟囱的高度塑造山顶尖峰造型。用“山”的构思，将整块用地一角抬起，形成山体地形，地形之上是面向社会公众的绿色环保主题公园，山下也“暗藏玄机”，巧妙地植入了一个大型垃圾焚烧发电厂。据悉，目前，厂内的“四炉二机”已全部投入使用；主题公园也将于2024年初正式对外开放。

高达60米的厂房与142米的烟囱塔勾勒出巨大的山体造型，山体之上共计覆土4万平方米，覆土厚度从0.3米到0.9米不等，以便种植不同的绿化品种。为了支撑起如此大体量的空中公园，该项目在行业内首次采用了大跨度、超高、不规则、覆土重荷载钢结构，即“格构式钢骨混凝土柱+屋面钢桁架结构体系”，既解决了混凝土柱配筋率过大的问题，又增加了结构的延性，满足建筑的抗震性能。同时，通常应用在桥梁领域的重轧H型钢，因其大跨重载的受力特点，成为了宝山再生能源利用中心项目建设中的“主角”。据介绍，该项目共采用4万余吨的热轧型钢，涉及截面型号10余种，为国内首次在大规模工业项目的应用重轧H型钢的案例。“相比传统焊接型钢，重轧型钢的应用不仅大大节约了焊接型钢的人工成本及加工工期，还减少了焊接残余应力，保证了构件承载力及稳定性安全性。”池晓认为，该项目以“宝山有山”城市公园为设计理念，引入屋顶大屋盖结构，相关创新技术将对后续同类型项目设计具有重要的借鉴意义。

从垃圾到绿电

空中公园的开放还有待时日，不过目前人们已经可以通过厂区内的参观通道了解垃圾“浴火重生”为绿色电能的整个生产工艺流程。

记者来到厂区三楼的参观通道，宽敞明亮的长廊一侧可以通过大大的观察窗看到卸料大厅、焚烧炉、烟气净化装置等垃圾处理场所及装置。在厂内操控室的电子屏幕上，还实时呈现各环节的流程图和监控指标。据介绍，宝山再生能源利用中心发电效率远高于采用常规参数的垃圾焚烧厂，通过干、湿垃圾处理设施一体化设计和运营，实现区域内集中处理协同处置。其卓越的处理能力，可以通过一组数字直观了解:干垃圾日焚烧处理规模约3000吨，湿垃圾日处理规模约800吨，每年利用垃圾焚烧及沼气发电约8亿度，相当于上海常住人口4个月的用电量。

参观途中，与巨大的垃圾堆仅一“玻”之隔的记者竟没有闻到一丝一毫的臭气。据悉，通过采用先进的臭气处理技术，分区域、分浓度进行分类收集、分类处理，该项目已实现了预期的臭气处理目标。高架引道、卸料大厅、垃圾池等易产生臭气区域均考虑负压排风，臭气按高低浓度分开收集处理。与焚烧间相邻的参观走廊设正压送风空调系统，有效地保证室内正压，防止臭气侵入，甚至还能闻到天然的植物香气。

“干净”的空气不止于没有异味。这里的烟囱也基本上看不到冒白烟的现象。据介绍，该项目采用目前处理效果最先进、处理工艺最完整的烟气净化技术，已检测到的各项烟气排放指标不仅满足国标和地方标准，更是优于欧盟2010标准。

从“邻避”到“邻利”

“相比其他垃圾处理厂，这里的工作环境特别好!”在卸料大厅，刚将一车垃圾倾倒进垃圾池的环卫工人小万告诉记者，作为上海首个将垃圾处置、环保发电与开放式公园全面结合的绿色科技示范项目，宝山再生能源利用中心在大家的心中，已经从传统垃圾厂的“万人嫌”变成了可供休闲娱乐的“好邻居”。

上海上实宝金刚环境资源科技有限公司项目负责人介绍说，该项目在设计之初就考虑与周围环境的深度融合，追求建筑本身功能性与艺术性的结合，并以“去工业化”的亲民建筑风格让民众更容易接受垃圾焚烧发电厂。同时，在设计时充分考虑科普教育及惠民的功能，设置屋顶花园、完全开放式垃圾发电厂，并建有图书角、咖啡厅、环保教育展厅等向市民开放，成为周围公众科普、休闲的“打卡点”。待主题公园正式开放后，这里将成为集“生态和谐、公众融合、教育宣传”于一体的城市公共服务平台，成为城市治理体系和治理能力现代化的有机组成部分。这种景观及生态的融合充分化解垃圾发电厂“邻避效应”、带动周边片区的“邻利”模式，将为寸土寸金的上海探索土地高效利用之路提供经验。

这座“山”从无到有的建设过程，也正映射了中国五洲集团在工程建设领域进行工艺及技术自主创新的过程，聚焦传统工艺替代、现有技术挖潜、新技术应用等重点难点问题，中国五洲集团将工艺及技术引领的设计优势对新技术、新材料、新工艺的把控，应用到国防工业、民用建筑和民建市政等业务板块的具体项目中，提升项目质量、安全，进一步进行成本控制，促进加快施工进度，建设项目精品，也不断带动中国五洲集团的科技创新工作持续、健康发展。

中国五洲集团将以上海宝山再生能源利用中心项目建设为契机，加快工程设计领域关键核心技术攻坚突破和创新，通过在绿色节能设计、资源优化设计、系统集成设计等方面发挥积极作用，在进一步推动自身绿色发展的同时，肩负起工程建设全过程绿色建造的重大使命，努力为我国经济社会绿色转型发展作出五洲贡献。(徐敏、李谟坤)

(责编：曹淼、李源)

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