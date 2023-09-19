原标题：中国人寿农业保险高质量服务农业强国建设

强国必先强农，农强方能国强。2023年政府工作报告提出，稳定粮食生产和推进乡村振兴。6月，中国人民银行、国家金融监管总局、证监会、财政部、农业农村部联合印发《关于金融支持全面推进乡村振兴 加快建设农业强国的指导意见》，为现代农村金融服务体系建设提出了具体任务。

作为金融央企，中国人寿充分发挥集团政治优势、资金优势、综合金融优势，保险、投资、银行三大板块协同联动，持续优化扩展产品服务体系，以农业保险等涉农保险为核心抓手，联动开展涉农资金融通、银行信贷支持，全力助力守好“三农”基本盘，服务保障国家粮食安全，支持农业强国建设。

2023年上半年，中国人寿集团旗下寿险公司为1.9亿农村人口提供风险保障18万亿元，向208万人次赔付82亿元。截至2023年上半年末，集团旗下财险公司累计为1.53亿户次农户提供风险保障近4.6万亿元，支付赔款超280亿元，超2000万户次农户受益；保险资金投资乡村振兴存量规模超700亿元；集团成员单位广发银行涉农贷款余额超1600亿元，发放广东百县千镇万村高质量发展工程贷款余额超5800亿元。

全面风险保障 守好粮食安全底线

中国人寿自2012年进入农险市场以来，始终紧跟国家农险政策指引。水稻、小麦、玉米三大主粮作物风险保障是三大作物生产稳定的重要因素，2022年中国人寿进一步扩大三大粮食作物完全成本（收入）保险试点，集团旗下财险公司落地12个省份、298个县（区），累计承保面积超4600万亩，助力守牢粮食安全底线。此外，中国人寿还创新制种保险模式，助力种业发展。例如在江西省宜黄县，针对当地农业支柱产业杂交水稻制种，中国人寿财险江西分公司推出水稻制种综合气象指数保险，将对制种过程影响最大的干热风、连阴雨等气象因素转换成指数，通过气象数据监测是否触发理赔阈值，对投保制种水稻进行赔付，2022年为江西1090户制种农户支付赔款近1300万元，赔付面积超3.8万亩，促进当地制种面积翻了近一倍。

扩面、增品、提标，是我国农业保险高质量发展的重要路径。为此，中国人寿聚焦做好中央对地方“以奖代补”特色农产品保险，并因地制宜开发地方特色农险产品，先后在内蒙、吉林、黑龙江等15个省份落地，支持脱贫县在“一县多品”的基础上打造更高层次的产业集群，促进农民持续增收。例如在“中国南美白对虾之乡”山东省滨州市博兴县，中国人寿财险山东分公司除开展南美白对虾的传统养殖险外，还创新综合气象指数保险，承保4年来累计为2270位养殖户提供风险保障近3.6亿元，有效支持地方特色产业可持续发展。2022年以来，中国人寿还为191个“高标准农田工程项目”提供工程险保障，助力农田建设项目进一步规范化、科学化、精细化。

发力创新“保险+” 综合金融多元服务

“保险+期货”连续多年写入中央一号文件。作为一项新型金融工具，“保险+期货”由保险公司通过“价格保险”将农民组织起来，“集体”进入期货期权市场实现交易，进而通过多层次资本市场来分散农户种植养殖产品的市场风险。这是资本市场支农的一个重要的创新，也是农业保险的创新。2022年，中国人寿“保险+期货”覆盖全国25个省份，提供风险保障近70亿元，累计支付赔款约1.88亿元，受益户次近2.86万户次。以云南为例，中国人寿财险云南分公司在当地连续6年承保“保险+期货”项目，涉及天然橡胶、白糖、生猪、生猪饲料等多个领域，其中仅橡胶“保险+期货”就为3.6万户次农户提供风险保障超6.6亿元。

中国人寿积极发挥综合金融优势，集团保险、银行业务协同走进农村一线，增强金融支农的精准度和实效性。例如，在广东三大名鸡之一杏花鸡的最大养殖基地肇庆市封开县，集团旗下广发银行和财险公司创新开展“保险+期货+银行”项目，将蛋鸡养殖利润保险通过挂钩期货市场上的鸡蛋、玉米、豆粕价格变动，来保护农户养殖蛋鸡的利润，为封开县225万羽蛋鸡提供超3000万元的价格风险保障。依托保单增信，广发银行还为投保人提供低成本流动资金贷款240万元，有效解决了当地农业龙头企业在经营周转和市场价格变动方面遇到的难题。

在其他“保险+”模式上，中国人寿也有丰硕创新成果。例如，在北京市怀柔区，以“保险+信贷+电商+科技+智库”模式为怀柔板栗提供综合金融服务；在天津，开展“保险+融资”“保险+气象”等多种形式的保险产品创新，通过“活体抵押+保险保障+银行授信”模式盘活生物资产；在山西，创新“保险+农担+信贷+期货”四位一体模式，为果业新型农业经营主体提供全方位金融保障，破解融资难题。此外，中国人寿还持续深耕碳汇保险保障新模式，服务绿色生态，助力美丽乡村建设。例如，2023年8月10日，全国首单“林业碳汇保险+”服务项目落地福建龙岩，中国人寿财险福建分公司为当地国有林场提供超890万元的碳排放权交易价值风险保障，推动功能性碳汇保障向交易性碳汇保障升级转型，探索助力森林资源培育。

强化科技赋能 农险服务更精准高效

传统农业保险与科技智能数字化技术相结合，为农业保险服务更精准高效提供了有效支撑。近年来，中国人寿大力提升灾前风险减量管理服务能力，集团旗下财险公司建设“安心防”智慧防灾防损云平台，在叠加农业保险承保地块空间分析后，可以支持农险标的风险识别预警等。仅2022年下半年，该平台就发送地块级气象灾害预警超8万次，提供地块级森林火灾实时监控预警5000余次，赋能农业保险风险防控。

针对种植农户，中国人寿通过遥感技术应用，建立起卫星遥感监测、无人机精确采样和手机客户端国寿i农宝、国寿i农飞等入户对接的“天、空、地”三位一体服务体系，打造了星联网、气联网、视联网三网联动的数字农险新模式，实现农业风险预警、农情管理、农作物长势监测、病虫害监测等功能，帮助种植农户提升抵抗自然灾害的能力。例如，2023年台风“杜苏芮”过境后，河北省保定市涿州桃园街道大马村受灾，为支持受灾群众恢复生产生活，中国人寿财险河北分公司启用卫星遥感技术，在确认玉米损失面积后通过理赔绿色通道迅速支付103万元赔款，解了当地百姓燃眉之急。

针对养殖农户，中国人寿搭建以摄像头、电子围栏、牛脸识别等人工智能算法技术为核心的智慧养殖云平台，逐步推进基于区块链技术的养殖企业、保险公司、无害化处理厂、动物卫生监督机构四方联动养殖险运营模式，实现养殖险全流程线上操作，极大便利了养殖农户投保理赔。

中国人寿相关负责人表示，农业保险是中国人寿心怀“国之大者”、服务农业强国建设的实际举措，公司要扎扎实实做好这项工作，发挥好农业保险在分散农业生产经营风险、保障农民收入方面的重要作用，为农业筑牢“安全网”，让农民吃下“定心丸”。未来，中国人寿将持续拓展金融保险服务领域，全面发挥金融保险在服务“三农”、助力农业强国建设的重要作用，以金融之水灌溉乡村热土，以金融之力保障国家粮食安全，在服务农业强国建设、促进农业农村现代化中贡献更多力量。

(责编：曹淼、李源)

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