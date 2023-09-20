原标题：滇藏铁路丽江至香格里拉段全线铺轨完成

本报云南迪庆9月19日电（记者徐鑫雨、张勇）19日，在云南省迪庆藏族自治州香格里拉站铺轨施工现场，随着最后一对500米长钢轨精准落在道床上，滇藏铁路丽江至香格里拉段全线铺轨完成。

滇藏铁路丽江至香格里拉段位于云南省西北部，自丽江站引出，向北经虎跳峡、小中甸镇至香格里拉，全长139.7公里，开行旅客列车速度目标值为每小时140公里，是我国《中长期铁路网规划》中滇藏铁路的重要组成部分。

由于线路走向地处青藏高原东南缘、横断山脉中段，深山峡谷地貌特征明显，加之高海拔地区空气稀薄，建设难度国内罕见。“我们采用机械化、自动化、信息化铺轨机组，制定科学有效的施工方案，大幅提高了轨道铺设精度和施工效率，创造了高原铁路单日铺轨8公里的新纪录。”承担铺架任务的中铁二十一局丽香铁路项目部负责人杜鹏涛说。

“全线建设过程中，建设团队先后攻克了隧道高地应力软岩大变形及高海拔长大隧道、大坡道长轨运输和推送等技术难关，全线共申请国家发明专利18项，国家实用新型专利34项。”中国铁路昆明局集团公司滇西铁路建设指挥部副指挥长陈应武说。

滇藏铁路丽香段铺轨完成后，全线施工已累计完成98.5％，后续将进入轨道精调和站后“四电”工程施工阶段。按照计划，滇藏铁路丽香段将于今年内实现全线通车，与已经建成通车的昆楚大铁路实现连通，从昆明到香格里拉有望5小时左右到达。建成通车后，迪庆藏族自治州将结束不通铁路的历史。

(责编：罗知之、杨迪)

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