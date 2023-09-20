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前8个月邮政行业寄递量破千亿件

2023年09月20日09:10 | 来源：光明日报
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原标题：前8个月邮政行业寄递量破千亿件

本报北京9月19日电（记者董蓓）国家邮政局19日公布数据显示，今年前8个月，我国邮政行业寄递业务量累计完成1009.6亿件，同比增长13.1%。其中,快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成814.6亿件，同比增长15.9%。

前8个月，同城快递业务量累计完成84.3亿件，同比增长0.2%；异地快递业务量累计完成711.6亿件，同比增长17.3%；国际/港澳台快递业务量累计完成18.7亿件，同比增长56.3%。同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的10.3%、87.4%和2.3%。

从单月看，8月份，邮政行业寄递业务量完成135.9亿件，同比增长14.8%。

分区域看，前8个月，东、中、西部地区快递业务量比重分别为75.8%、16.4%和7.8%，业务收入比重分别为76.4%、14.0%和9.6%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降1.2个百分点，快递业务收入比重下降1.0个百分点；中、西部地区快递业务量比重和快递业务收入比重均有所上升。

(责编：罗知之、杨迪)
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