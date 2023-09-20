原标题：一张“身份证”搅动能源交易市场

江苏省淮安市洪泽区的光伏发电站。

随着我国可再生能源进入全面平价上网的新阶段，可再生能源发展的重心也由“补贴支持发展”转向“市场驱动发展”。绿证制度可为发电企业提供物理电量之外的绿色环境价值收益，成为支持可再生能源行业发展的重要市场化机制。目前，绿证发展已迎来新的风口。

◎本报记者 张 晔 通讯员 董 莹 刘胥雯

江苏电力交易中心有限公司（以下简称江苏电力交易中心）统计数据显示，截至目前，江苏省绿证交易规模累计突破100万张，达100.6万张，折合电量10.06亿千瓦时，交易规模位居全国第一。

绿证的全称为绿色电力证书，它是可再生能源发电企业生产的可再生能源的“身份证”。1张绿证对应1000千瓦时可再生能源电量，每有1张绿证产生或被交易，就意味着有1000千瓦时的绿色电力已经上网或者被消费。

8月3日，国家发改委、财政部、国家能源局联合发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作 促进可再生能源电力消费的通知》（以下简称《通知》），要求实现绿证对可再生能源电力的全覆盖，进一步健全完善可再生能源绿色电力证书制度，提升绿证供给量，扩大绿电消费需求，促进可再生能源生产消费“双提速”。

发展迎来新风口

我国于2017年试行绿证核发和自愿认购制度，对享受补贴的陆上风电和集中式光伏发电项目核发绿证，并明确用户可通过购买绿证作为消费绿电的凭证。

“当时可再生能源发电企业要想参与绿证交易，就需要放弃相对应电量的补贴。”江苏电力交易中心交易部处长李雪松说，由于交易品种有限、价格限制较大、交易未与消纳保障机制挂钩等因素，绿证认购一度遇冷。

2019年，国家准许风电、光伏电平价项目通过绿证交易获得合理收益。此后，国家出台了多项政策和机制，进一步完善绿电交易政策体系，如2020年起实施的可再生能源电力消纳保障机制，明确了各个承担消纳责任的经营主体可通过购买绿证完成消纳责任权重；2021年1月1日起，绿证交易正式与配额制结合。

“2021年，首批平价项目的绿证正式核发并参与交易；也是在这一年，我国开启绿电交易试点，出现了‘电证合一’的交易方式，也就是绿电和绿证二者捆绑销售。这种交易方式虽然简单快捷但缺乏独立定价，没有充分展现绿电和绿证的价值。”李雪松说。

随着我国可再生能源进入全面平价上网的新阶段，可再生能源发展的重心也由“补贴支持发展”转向“市场驱动发展”。绿证制度可为发电企业提供物理电量之外的绿色环境价值收益，成为支持可再生能源行业发展的重要市场化机制。目前，绿证发展已迎来新的风口。

《通知》将绿证明确定义为“可再生能源电量环境属性的唯一证明”，并将绿证核发范围扩大到全国的风电（含分散式风电和海上风电）、太阳能发电（含分布式光伏发电和光热发电）、常规水电、生物质发电、地热能发电、海洋能发电等。

“这次绿证的核发范围扩大至所有可再生能源上网电量。此举使绿证能直接用于全社会的绿电消费核算与认证，让交易体系更统一、清晰。”李雪松说，随着具体政策的落实，未来愿意购买中国绿证和愿意注册签发中国绿证的企业都会越来越多。

市场预计供需两旺

我国拥有世界规模最大的可再生能源发电装机和发电量。根据国家能源局的公开数据，2023年上半年，我国可再生能源装机突破13亿千瓦，历史性超过煤电，约占我国总装机的48.8%，已成为新增装机和电量的主体，将为经济社会发展提供充足的绿色电力。

充沛的可再生能源激发了绿电消费的巨大潜能，不少企业也正在试图扩大绿电消费量。企业之所以对绿电如此热衷，主要是因为受到“双碳”目标的驱动和国外产业链以及欧洲碳关税的压力。特别是对于一些外向型企业来说，提高绿电消费比例有利于获取更多订单。

位于江苏省无锡市新吴区的无锡普洛菲斯电子有限公司是法国施耐德电气旗下的核心工厂，其生产的触摸屏等电子产品约80%用于出口。今年3月，该公司购买了6732张绿证，实现了100%使用绿电。“消费绿电是上游企业提出的要求。对于我们这种跨国企业来说，这有利于提升海外竞争力。”无锡普洛菲斯电子有限公司能源管理中压战略市场部经理郑自明介绍。

江苏省是全国首批开展绿证交易的省份之一。近年来，依靠落户在苏州、无锡等苏南地区的规模庞大的外向型企业，江苏持续保持着全国领先的绿证交易活跃度。今年一季度，江苏创下同期单笔成交7万张绿证的全国最高纪录。

除了跨国企业，购买绿证的主力还包括一些大型央企国企、国内出口型企业等。苏州轴承厂股份有限公司是一家主要从事工业轴承研发、生产及销售的国内企业，制造的产品远销海外。今年，该企业瞄准国际绿色供应链，于2月开展首笔绿证交易，购买了1872张绿证，提升了近10%的绿电消费比例。

“目前绿证交易的价格基本在每张30元到50元之间，折合每度电3分到5分钱。”江苏电力交易中心总经理魏旭介绍，为了应对碳关税、实现“双碳”目标并满足能源消耗双控的需求，绿证供应主体正不断扩大，企业购买绿证的意愿将逐步增强，绿证市场预计呈现供需两旺的态势。

与碳交易的衔接机制尚需完善

绿证交易是为了促进绿电消纳、助力能源领域减少碳排放。记者了解到，按照我国目前的市场机制，能源消费侧用户要减排降碳，除了自身投资低碳技术、自持可再生能源发电项目或者购买绿证，还可使用CCER（中国核证减排量）等市场化的减碳手段。其中，绿证涵盖了可再生能源发电项目，而CCER还包括林业碳汇、甲烷减排、节能增效等形式的减排项目。李雪松表示，这二者在功能上有些许交叉。未来，绿证交易与碳交易的衔接机制还有待进一步完善。

为了推动绿证与国内碳市场、国际绿色消费和碳减排体系做好衔接，《通知》明确，要研究推进绿证与全国碳排放权交易机制、温室气体自愿减排交易机制的衔接协调，为后续推动将绿证纳入碳市场相关核算体系创造条件。

江苏在完善上述机制方面做出了一些探索。8月18日，国网江苏营销服务中心联合国网无锡供电公司在新吴区供电营业厅开设了江苏首个电力交易服务窗口，提供绿证交易、碳交易等一站式受理服务。“新吴区近一年的绿电交易量已经占到无锡全市的一半以上。”国网新吴区供电公司总经理古泉介绍，通过业务融合设立专门服务窗口，能为更多有绿电消费和节能降碳需求的用户提供优质服务。

《通知》还提到，我国可再生能源电量原则上只能申领核发国内绿证，并在不影响国家自主贡献目标实现的前提下，积极推动国际组织的绿色消费、碳减排体系与国内绿证衔接。

(责编：罗知之、杨迪)

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