邢 萌

原标题：减持新规效果立竿见影 A股投资生态有望改善

8月27日，证监会进一步规范股份减持行为，从上市公司破发、破净和分红等方面对控股股东、实控人等重要股东减持股份作出严格要求，进一步优化和完善减持制度规则，被称为“最严减持新规”。

减持新规发布以来，市场各方反响积极，效果凸显。一方面，200余家上市公司重要股东提前终止减持、承诺不减持或自愿延长限售期，以实际行动稳定市场预期。另一方面，120余家上市公司抛出回购预案，拿出“真金白银”提振市场信心。此外，针对个别公司触碰违规减持“红线”行为，监管部门雷霆出手，从严惩处，彰显呵护市场的决心。

受访专家表示，监管部门从严规范减持行为，目的在于稳定市场预期，保护投资者权益，优化市场生态，根本在于促进上市公司提高质量，推动资本市场高质量发展。同时，从长远来看也将改善股市的投资生态，增加高质量公司供给，培养价值投资理念。

设下“三道门槛”

为减持戴上“紧箍咒”

A股市场上，最受投资者诟病的莫过于上市公司大股东通过“花式减持”“清仓式减持”违规套现离场，徒留千疮百孔的空壳企业。

“一般来说，上市公司大股东减持会被视作利空。不仅会增加公司股票的抛售压力，对股价产生负面影响，还会引起市场对公司业绩和经营状况的担忧，影响投资者信心，导致股价下跌。”中航证券首席经济学家董忠云对《证券日报》记者表示。

减持新规对上市公司设置破发、破净、分红“三道门槛”，给重要股东减持戴上“紧箍咒”，进一步规范减持行为。

根据规定，上市公司存在破发、破净情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的，控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行；上市公司披露为无控股股东、实际控制人的，第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

“证监会对股份减持作出多项要求，影响近一半的上市公司，被称为‘最严减持新规’。”董忠云表示，一方面，这体现出监管稳定市场预期，保护中小投资者权益，维护市场平稳健康运行的决心；另一方面，也促使上市公司重视盈利能力的改善，提升可持续经营能力和分红能力，推动上市公司提高质量。

北京海润天睿（深圳）律师事务所主任唐申秋对《证券日报》记者表示，从长期来看，减持新规将深度绑定大股东与上市公司，促使上市公司、控股股东、实际控制人合力推动公司业绩提升，从而提高公司股票吸引力，为投资者提供更好的投资选择，活跃资本市场。

“大股东合法合规减持股份也能带来积极的影响，如为了改善上市公司资本结构，引进战略投资者，助力公司长期健康发展等，需要防范的是大股东恶意减持、违规减持股份或利用内部信息优势减持获取超额收益等行为。”董忠云分析称。

唐申秋表示，减持新规的目的在于从严控制上市公司控股股东、实际控制人以及其他股东的减持总量，引导其根据市场形势合理安排减持节奏。

新规效果显现

减持行为频频“踩刹车”

减持新规发布后，多家公司发布公告称，提前终止减持、承诺不减持、延长限售期等。

记者据东方财富Choice数据统计，新规发布次日（8月28日），就有13家上市公司的控股股东、实控人、董监高等重要股东宣布提前终止减持计划。新规发布以来（8月28日至9月19日，下同），共有98家上市公司的重要股东提前终止减持计划。

唐申秋分析称，对投资者而言，上市公司重要股东终止减持，减少了抛售压力，稳定了股价，中长期来看将为市场提供更多具有高投资价值的股票，有利于增强投资者投资意愿，提高投资回报，活跃资本市场。

从终止原因来看，除了受减持新规影响外，看好公司发展前景也是一大主因。典型如金麒麟股东乐陵金凤投资管理有限公司称，根据《证监会进一步规范股份减持行为》的相关要求，并结合目前市场行情走势，基于对公司价值的合理判断和对公司持续稳定发展的信心，决定提前终止本次减持计划。

据记者统计，新规发布以来，88家上市公司重要股东承诺在一定时间段内不减持公司股份。另外，还有18家上市公司控股股东或实际控制人等自愿延长所持限售股份的锁定期。

董忠云认为，减持新规出台后，部分公司存在破发、破净以及未进行现金分红等情况，不符合减持新规要求。与此同时，部分符合减持条件的公司，为维护市场稳定和投资者利益，基于对公司未来发展前景的信心，自愿承诺不减持或延长限售期。

唐申秋表示，总体来看，上市公司控股股东、实际控制人或董监高等重要股东提前终止减持、承诺不减持、延长限售期等，体现了对公司未来稳定发展的信心和长期投资价值的认可，有利于稳定公司股价，维护投资者权益，增强市场信心。

减持新规正为市场带来积极变化，上市公司股东逐渐对减持行为形成共识。然而，市场上也出现“顶风”违规的现象。

9月6日，针对东方时尚控股股东东方时尚投资有限公司（以下简称“东方时尚投资”）违规减持一事，北京证监局对东方时尚投资采取责令改正的监管措施，上交所对东方时尚投资予以监管警示；9月15日，针对我乐家居大股东于范易及其一致行动人违规减持一事，证监会决定依法没收其违法所得1653万元，并从严处以3295万元罚款，合计罚没4948万元。

工业富联副总经理兼首席法务官解辰阳对《证券日报》记者表示，近期，随着资本市场一系列稳预期政策实施，市场情绪正值恢复回暖的关键时期，东方时尚、我乐家居大股东公然违规减持公司股票，罔顾法律法规和监管要求，损害中小投资者利益，必须从严打击。

回购预案频出

推动改善估值水平

减持新规发布以来，上市公司也在积极行动，频频掀起回购热潮，改善公司估值水平，增强投资者信心，释放出积极市场信号。

据东方财富Choice数据，以预案公告日为准，减持新规发布以来，已有122家上市公司抛出回购预案，拟回购金额上限合计逾103亿元，远超去年同期水平。具体来看，去年同期发布回购预案的公司仅为个位数。

业内专家表示，股份回购有助于改善上市公司估值水平。一方面，可通过减少公司股本，提高每股收益和净资产收益率，一定程度改善上市公司估值水平。另一方面，股份回购可向市场传递上市公司股价被低估的信号，增强投资者信心，对当前估值水平形成强有力的支撑。

此外，9月15日，中证指数有限公司公告称，将于10月17日正式发布上证回购指数、中证回购指数、中证回购价值策略指数及中证回购质量策略指数，旨在引导上市公司注重股东回报，助力估值水平的进一步改善。中证指数有限公司表示，将结合A股市场上市公司股份回购行为特征及未来发展趋势，持续丰富现金分红、股份回购类指数体系，为市场投资者提供更为多样化的投资分析工具，引导上市公司注重股东回报，助力估值水平持续改善，进一步增强投资者信心。

记者获悉，为了进一步优化减持市场生态，证监会正在抓紧修改《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，提升规则效力层级，细化相关责任条款，加大对违规减持行为的打击力度。

董忠云建议，要进一步规范股份减持行为，首先，继续完善股份减持的信息披露制度，及时全面披露股东减持计划和详细进展，提高信息披露的透明度；其次，优化锁定期制度，防止短期内大量减持或者频繁增减持操作对市场的冲击；再次，继续加强对股东减持行为的监管，对恶意减持、违规减持等违法违规行为加大处罚力度。

(责编：罗知之、杨迪)

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