原标题：苏宁易购零售云深化品牌C2M合作，创新智能家电供给

如今，家电产业结构转型升级趋势明显，家电市场正由供给驱动转向需求驱动，消费潜力稳步释放。9月以来，受促消费政策利好和“金九银十”装修旺季拉动，苏宁易购零售云联合百大家电品牌，创新绿色智能家电供给，推出“宁静洗衣机、512冰箱”等多款C2M专供新品，依托全国超14000家门店，深入开展新一轮“家电下乡”，满足县域市场“家消费”新需求。

以秋季家装节大促为契机，9月14日，苏宁易购&美菱举办了“512新品发布会”，推出512WPBZ零嵌冰箱，该产品拥有0.1度精准变频、ADF+负离子净味抗菌、MLS多谱养鲜等多种功能，通过“零嵌、分层送风、养鲜控湿、ADF+负离子抗菌净味、冷冻全空间净化”等核心技术满足消费者需求。苏宁易购零售云总裁范怀伟表示：“去年8月，零售云联合美菱推出三款专供新品，整体销售突破5万台，此次推出的零嵌冰箱512进一步丰富了零售云产品线，满足消费者多样化的需求。”

上半年，苏宁易购零售云与品牌商签订了1000万台的合作大单，规划打造超200款C2M专属定制产品，通过缩短供应链路，提升生产效率，以更低的成本、更好的品质，为县镇消费者提供更加个性化、更具性价比的“尖货好物”。

为进一步升级县域家电结构，加速高端产品下沉。近日，苏宁易购零售云开启“松下洗护节”，聚焦下沉市场消费习惯，推出“宁净”系列定制新品，该系列搭载智能节能技术，可根据衣物类型和污渍程度自动调整洗涤参数，具备羊毛洗认证、羽绒服洗、除螨洗等强大洗涤能力。据悉，松下洗护节期间将开展“以旧换新、套购满减、小区样板间”等活动，为用户提供高端洗护体验，冲刺全年销售目标10万台。

苏宁易购零售云数据显示，今年上半年，松下品牌销售同比增长超44%，松下洗干一体机销售增长83%，多门冰箱销售增长91%。值得一提的是，零售云联合松下定制的“EG10L”洗衣机年销量超30000台。“在下沉渠道端，松下洗护将100%进入苏宁易购零售云的Super店、旗舰店，共同深挖用户需求，以高端洗护产品，带动县镇市场品质家电换新升级。” 杭州松下家用电器有限公司总经理胡杰华表示。

此外，随着家电家居一体化趋势凸显，零售云联手芝华仕、掌上明珠等家居品牌商打通产品定制路径，推出更多定制家具产品与全屋定制方案，帮助门店实现从“卖单品到提供家场景解决方案”的转变。目前，零售云家居门店突破千家，更为省心、标准的家电、家居购物体验逐步落地为常态，从家装前置到家电选购环节，苏宁易购零售云融合门店可以一站式满足消费者“置家需求”。

(责编：曹淼、李源)

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