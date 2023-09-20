原标题：上汽大众ID. RUN一起跑 | 以奔跑为名，解锁ID.可持续生活方程式

9月16日，随着一声鸣枪声落，上汽大众“ID. RUN一起跑”活动在上海黄浦江畔启动，来自上汽大众和共益伙伴组成的参赛团沿着浦东滨江步道燃情开跑。此外黄浦江畔，“纯电小钢炮”ID.3组成的ID.车队为赛事加油助威，更有多家同样倡导可持续生活方式的组织也加入其中一起开跑，吸引大量来往市民的热情关注，也为炎炎酷暑中的魔都注入一股绿色活力。

此次“ID. RUN”以上汽大众员工快乐跑为原型，活动自2014年首届举办以来，已陪伴员工“奔跑”10个年头，期间也加入了社会各界越来越多同行的“奔跑伙伴”。今年，全新升级的“ID. RUN”更是成为倡导健康可持续生活方式的平台，上汽大众携手员工、合作伙伴、公益机构、媒体、车主等内外部伙伴，共同解锁“ID.可持续生活方程式“。

绿色低碳的可持续生活态度，正逐渐成为一种风尚。为了让参与者沉浸式体验衣食住行中的低碳环保，上汽大众的“共益朋友圈”来到活动现场，联劝公益、好润环保和B Corps China三家共益组织，在赛道沿途搭建了公益互动区域，与参赛者与来往市民共同解锁公益新玩法，现场体验绿色可持续生活新风尚。

活动阶段，上汽大众与联劝公益联合发起“一块走”微信小程序的捐步活动。联劝公益作为上海市5A级社会组织，发起了知名公益项目“一个鸡蛋的暴走”。此次线上报名“上汽大众一块走”的参与者，通过捐出每日步数兑换公益金，定向捐赠给“一个鸡蛋的暴走”项目。线上“一块走”弥补了大家无法到达现场参与的遗憾，也让共益朋友圈的小伙伴解锁健康的生活方式，倡导哪怕一小步也能在活动中实现与大家共益，并将温暖和希望传递下去。

跑步类活动现场往往会产生大量的塑料水瓶等垃圾，但此次的参赛选手纷纷奔跑到 “补给站”，把塑料空瓶投入指定的“塑料回收袋”。共益企业好润环保在互动展区化身为“减塑大使”，通过“凭塑料瓶可兑换再生产品”的巧妙设计，引导参与者们自觉合理回收塑料垃圾，减少环境污染。大家投递的一个个塑料瓶，回到循环利用的环节当中去，不久的将来会以新的模样再次出现。

另外共益企业中国B Corps China则在现场搭建了共益好物展，以“可持续生活的一天”为理念，展示了一天24小时中涉及的可持续产品。参与者们在现场沉浸式观展，感受生活中可持续的点点滴滴。有了这些共益小伙伴的参与，上汽大众希望大家可以现场体验，可持续行动本就是日常生活的一部分，与个人生活、企业发展息息相关。以科学系统的方式进行实践，结交志同道合的志愿好友，最终形成一种社会各界互帮互助、共同受益的“共益生态圈”。

数学方程式中的X、Y充满变数，ID. 也在与车主一起探求可持续生活方程式的最优解法。上汽大众持续倡导健康可持续出行，让绿色产品、绿色科技、绿色工厂、绿色生活理念等成为可持续方程式中的定量。

在产品方面，ID.纯电系列的诞生，便是其可持续发展实践的结果。自上市后，车主总行驶里程已超过7亿公里，累计碳减排超25,000吨。2022年上汽大众ID.4 X还获评“2022 中国年度环保车”。上市两年，ID.家族已收获超过15万车主青睐，位列合资电动销冠。在刚刚过去的7月和8月，ID.家族单月销量连续破万，德系品质与绿色出行的生活主张，成功积累了口碑效应。而在今年上海车展上，上汽大众全新高端纯电轿车概念车ID. Next也正式亮相，未来在这款车上，用户看到的将不仅仅是一辆使用清洁能源的纯电动车，也是上汽大众与用户对于环保、可持续生活的共同追求。

车主也是绿色生活方式的共创者。为此，上汽大众开启了“ID.低碳之行”，邀请车主们共同参与，分享绿色低碳的可持续生活态度。“ID.低碳之行”每月都会举办车主活动，车主们能从衣食住行的方方面面，学习低碳可循环的共生理念，探索万物共生的自然美学。

产品背后离不开绿色工厂和绿色科技支撑。上汽大众建设了MEB新能源工厂，积极打造的“零影响”绿色工厂。在安亭基地生产阶段实现了可再生电力全覆盖，成为上海地区第一家100%使用可再生电力生产的汽车制造企业，每年可减少CO2排放超过20万吨。同时还通过技术创新不断完善绿色产品体系，让产品更健康环保。通过多管齐下，上汽大众推动着汽车产业的绿色低碳转型，为社会可持续发展做出贡献。

华灯初上，2023年“ID. RUN一起跑”虽已完赛，但心中的一抹绿却埋下了小小的种子。或许可持续的路还很长，别急，上汽大众和你一起跑，共同解锁ID.可持续生活方程式。

(责编：曹淼、李源)

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