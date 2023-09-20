功夫、武术、少林，听到这几个关键词，你会想到什么场景？在位于俄罗斯莫斯科的释延彬少林功夫学校，正宗的中国功夫吸引了不同种族、文化背景的武术爱好者，在一招一式之间，碰撞出中俄文化交流的和谐之音。

采访时间定在傍晚，这也正是学校的授课高峰期。不少学员身着传统武术服装进入教室，其中不仅有年轻人，也有白发苍苍的老者。环顾四周，墙上挂满了各类武术大赛奖杯，分设武术教室、针灸室和语言教室，方便学员在学习之余进行身体疗养和交流学习。

释延彬少林功夫学校首席教练杨鹏洲介绍说，前来学习武术的俄罗斯学员几乎都对中华文化兴趣浓厚，希望进一步了解和感受中国。

“不少俄罗斯学员都是看了中国的功夫电影，抱着崇拜和好奇的心情来学习的。” 杨鹏洲告诉记者，从2011年成立以来，该校教授的学员数量已达十万人次。“学生太多了，我们每天有20节左右的课程，一周的课程能多达140节左右。”

“中华武术传承数千年。我认为，它可以和现代世界融合，也能和俄罗斯的武术套路结合起来。”列娜是释延彬少林功夫学校的老学员之一。她告诉记者，武术是对身体和心灵的双重修炼，这也是自己学习武术的意义所在。

“我们在俄罗斯代表了少林武术，传扬着中国传统文化。我们有担当、有责任继续努力。” 杨鹏洲说。

杨鹏洲还告诉我们，作为初来乍到的俄罗斯“莫漂”，在武术学校教课也让他结交了不少朋友。“我和俄罗斯学员互相帮助，教学相长，非常感谢他们。”

总监制：孙海峰

制片人：申亚欣

策划：刘凡、申佳平

摄像：马天翼

剪辑：申佳平

文字：申佳平

嘉宾统筹：杨倩

翻译：杨倩

设计：张晗

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(责编：杨虞波罗、高雷)

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