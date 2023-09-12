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一带一路 大道同行

Vlog | 甜蜜“溯源”之旅 探秘莫斯科巧克力工厂

2023年09月12日09:22 | 来源：人民网
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近年来，越来越多来自世界各地的特色商品，插上“丝路电商”的翅膀，“飞”到中国消费者身边。近期，记者跟随人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动走进俄罗斯莫斯科红十月糖果试验厂，进行了一场甜蜜的巧克力“溯源”之旅。

红十月糖果试验厂，始建于19世纪50年代，是一家不折不扣的百年老字号，如今归属于俄罗斯联合糖果集团。1965年，该公司开发生产的爱莲巧巧克力，因其经典的制作工艺和吸引眼球的“大头娃娃”包装设计，一经推出便大受欢迎。

中国是俄罗斯巧克力的主要出口市场之一。近年来，借着“一带一路”的东风，中俄两国在贸易领域开展了良好合作。爱莲巧巧克力也借势进入中国市场，不仅连年参加上海“进博会”，更积极探索电商渠道，推出适合中国消费者的定制化创新产品，取得了不俗的成绩和口碑。

“中国市场对于我们来说，很有前途。”俄罗斯联合糖果集团副总经理尼古拉·瓦休科夫向记者透露，该公司向中国出口巧克力、面包卷和饼干等产品。 其中，爱莲巧系列产品份额最大。2021年，该公司爱莲巧系列产品在中国的销售额同比增长84%。2023年前5月份，该系列产品在中国的销售额较2022年又增长了15％。

尼古拉·瓦休科夫表示，爱莲巧品牌在创新产品本土化方面不断下功夫，比如，设计汉语包装、推出低糖口味。下一步，该公司还将考虑推出多种口味面包等产品，吸引更多中国消费者的青睐。

总监制：孙海峰

制片人：申亚欣

策划：申佳平

摄像：刘凡、马天翼

剪辑：申佳平、韩昕宁（实习生）

嘉宾统筹：杨倩

翻译：杨倩

设计：张晗

(责编：申佳平、吕骞)
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