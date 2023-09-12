人民网北京9月12日电 （记者杜燕飞）日前，中国电力建设企业协会发布的2023年第二季度中国清洁能源建设景气指数（CEPI）为110.75，同比上涨7.36点，环比上涨2.58点，已连续8个季度上涨，近四个季度呈现加速上涨趋势，清洁能源建设景气持续向好。

“构成CEPI的8个指标均以2017年为基期进行测算。其中清洁能源新增规模指标和清洁能源投资对宏观经济影响指标是影响2023年第二季度CEPI上升的主要因素。”中国电力建设企业协会有关负责人表示，预计未来清洁能源建设将会持续保持在较景气区间并向较高景气区间发展。

数据显示，2023年第二季度清洁能源新增发电装机容量6000万千瓦，占全国新增发电装机容量的73.21%，同比增长102.9%，其中水电新增装机265万千瓦、风电新增装机1259万千瓦、太阳能发电新增装机4476万千瓦，核电二季度无新增装机。清洁能源在我国新增发电装机中已占主体地位。2023年第二季度清洁能源投资完成额1733亿元，同比增长30.69%。2023年第二季度电网建设投资完成额1386亿元，同比增长7.94%。2023年第二季度清洁能源在建规模47404万千瓦，同比增长44%。

同日，中国电力建设企业协会发布的2023年第二季度中国电力建设发展指数（PCDI）为92.27，同比上涨2.52点，环比上涨5.66点。

“组成PCDI的四个分指数包括对宏观经济影响分指数、绿色发展分指数、产业规模分指数和经济效益分指数，同比分别上涨7.09点、7.00点、1.50点和1.41点，环比分别上涨6.02点、2.68点、6.16点和5.50点。”上述负责人表示，综合分析，本季度产业规模分指数对于PCDI同比和环比上升变化影响较大。

具体来看，PCDI对宏观经济影响分指数为93.26，同比上涨7.09点。国家统计局公布的数据显示，2023年第二季度我国GDP达到308038亿元，同比增长6.3%，环比增长0.8%；全国固定资产投资（不含农户）为135831亿元。2023年第二季度电力建设投资完成3441亿元，同比增长30.94%。电力建设对宏观经济增长贡献作用同比、环比分别提高了7.09点和6.02点。全国电力建设投资完成额占全国固定资产投资（不含农户）比重同比、环比分别提高了0.95个百分点和0.73个百分点。

“当前，加大电力特别是清洁能源发电的建设投资，体现了能源电力保障国民经济安全运行的支撑作用，也必将对我国实现碳达峰、碳中和目标起到积极的推动作用。”上述负责人表示。

绿色发展分指数为91.81，同比上涨7.00点，呈现明显上升态势。2023年第二季度非化石能源发电新增装机6501万千瓦，占全国新增发电装机容量的79.32%。这使得绿色发展分指数呈现明显的增长趋势。

“随着电力建设投资规模的进一步释放，新开工电源类项目比上一季度显著增加，2023年上半年太阳能发电装机已完成2022年全年的89%，我国能源绿色低碳转型加快推进步伐。”上述负责人表示。

产业规模分指数为92.53，同比上涨1.50点，呈稳步上升态势。2023年第二季度全国新增发电装机容量8196万千瓦，同比增长119.44%，其中水电新增装机265万千瓦、火电新增装机1797万千瓦、风电新增装机1259万千瓦、太阳能发电新增装机4476万千瓦。

“在产业规模稳步增长的同时，电源装机结构性调整进一步优化，随着可再生能源装机比例不断上升，诸如新型储能、抽水蓄能等调节性资源将加速释放建设能力。”上述负责人表示，电网侧的特高压项目陆续开工建设，将会拉动新一轮电网建设高峰，中国电力建设发展整体呈现结构优化的有序发展态势。

经济效益分指数为91.42，同比上涨1.41点。根据中国电力建设企业协会统计数据，截至2023年6月底，电力建设行业营业收入达到3494.05亿元，同比增长8.7%；新签合同总额约7855亿元，同比增长37.8%。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经