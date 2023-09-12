人民网北京9月12日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，9月12日08时至13日08时，重庆中东部、贵州东北部、河南东南部、湖北西南部和东部、湖南西部、安徽中部、江苏中部、江西北部以及云南西北部和南部、广西南部、广东西南沿海、海南岛北部等地部分地区有大到暴雨，其中，重庆东南部、安徽中部、江苏中部及广西西南部等地部分地区有大暴雨（100-120毫米）；上述地区最大小时降雨量30-50毫米，局地可超过70毫米，局地还有雷暴大风等强对流天气。

防御指南：

1、政府及相关部门按照职责做好防暴雨工作；

2、交通管理部门应当根据路况在强降雨路段采取交通管制措施，在积水路段实行交通引导；

3、切断低洼地带有危险的室外电源，暂停在空旷地方的户外作业，转移危险地带人员和危房居民到安全场所避雨；

4、检查城市、农田、鱼塘排水系统，采取必要的排涝措施。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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