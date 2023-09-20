原标题：签约中国国家田径队 度小满以杭州亚运会为契机助力全民健身

在杭州第19届亚运会即将到来之际，中国国家田径队迎来“新伙伴”。9月20日上午，度小满与中国国家田径队在北京举行签约仪式，正式成为中国国家田径队官方合作伙伴，中国田径协会副主席祝仕兴、度小满CFO朱白帆等出席签约仪式。未来，度小满将发挥技术优势，携手中国国家田径队，共同推动全民健身事业的普及。

图为中国田径协会副主席祝仕兴（右）和度小满CFO朱白帆（左）签约现场

中国田径协会副主席祝仕兴表示，中国国家田径队汇聚了无数才华横溢的运动员，他们用自己的汗水和努力，一次次超越自己的极限，为国家的荣誉而拼搏。度小满作为国内领先的金融科技公司，秉承着创新、共赢、负责任的理念服务广大用户。中国国家田径队携手度小满，不仅意味着中国田径事业将获得更多的支持，也意味着双方将在更多方面实现合作共赢。在杭州亚运会即将开幕之际，将激励更多人加入到全民健身的浪潮之中，让全民健身事业更有力量。

度小满CFO朱白帆表示，回顾中国田径运动的辉煌历程，一代代田径人的奋斗拼搏，铸就了一个个让我们骄傲的“中国时刻”。度小满致力于用科技降低小微企业的融资成本，在服务客户的过程中，见证了顽强拼搏、坚韧不拔的小微精神，这与更高、更快、更强，不断超越极限的体育精神不谋而合。度小满希望与中国国家田径队携手，以杭州亚运会为契机，发挥技术优势，激励更多人加入全民健身的浪潮之中，为全民健康和全面小康贡献自己力量。

成立五年多来，度小满已经累计服务数千万小微企业和个体工商户。2019年发起的“小满助力计划”公益助农免息贷款项目，已覆盖全国31省，涉及242个行政村，支持了数千名产业带头人。度小满的客户中，有为救治女儿，辛苦奔波创业的单亲妈妈；有为带领村民致富，从大城市返乡创业的新青年；也有不畏艰苦传承草药事业的苗族医生，他们顽强拼搏、坚韧不拔的奋斗精神，与更高、更快、更强，不断超越极限的体育精神不谋而合，他们在各自领域奋斗，同样书写着“中国骄傲”。

2023年是中国全民健身战略推进的关键一年。今年1月1日起，新修订的《中华人民共和国体育法》正式施行，“全民健身”取代“社会体育”成为新章名，把国家实施全民健身战略写入法律。

会上，度小满发起“满分助跑计划”。据介绍，度小满将依托公益助农试点地区，推动田径运动在乡村地区的覆盖和参与，让乡村群众“致富”“健体”两不误，助力全民健身；同时，发挥金融科技和数字普惠的力量，为与田径运动相关的俱乐部和企业提供金融服务，促进田径事业的高质量发展。

当下，中国国家田径队正在为即将到来的杭州第19届亚运会积极备战。作为中国国家田径队官方合作伙伴，度小满将整合平台优质资源，助力双方在各自领域取得更好成绩，续写中国骄傲的新篇章。

(责编：崔元苑、李源)

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