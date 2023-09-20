签约中国国家田径队 度小满以杭州亚运会为契机助力全民健身
在杭州第19届亚运会即将到来之际，中国国家田径队迎来“新伙伴”。9月20日上午，度小满与中国国家田径队在北京举行签约仪式，正式成为中国国家田径队官方合作伙伴，中国田径协会副主席祝仕兴、度小满CFO朱白帆等出席签约仪式。未来，度小满将发挥技术优势，携手中国国家田径队，共同推动全民健身事业的普及。
图为中国田径协会副主席祝仕兴（右）和度小满CFO朱白帆（左）签约现场
中国田径协会副主席祝仕兴表示，中国国家田径队汇聚了无数才华横溢的运动员，他们用自己的汗水和努力，一次次超越自己的极限，为国家的荣誉而拼搏。度小满作为国内领先的金融科技公司，秉承着创新、共赢、负责任的理念服务广大用户。中国国家田径队携手度小满，不仅意味着中国田径事业将获得更多的支持，也意味着双方将在更多方面实现合作共赢。在杭州亚运会即将开幕之际，将激励更多人加入到全民健身的浪潮之中，让全民健身事业更有力量。
度小满CFO朱白帆表示，回顾中国田径运动的辉煌历程，一代代田径人的奋斗拼搏，铸就了一个个让我们骄傲的“中国时刻”。度小满致力于用科技降低小微企业的融资成本，在服务客户的过程中，见证了顽强拼搏、坚韧不拔的小微精神，这与更高、更快、更强，不断超越极限的体育精神不谋而合。度小满希望与中国国家田径队携手，以杭州亚运会为契机，发挥技术优势，激励更多人加入全民健身的浪潮之中，为全民健康和全面小康贡献自己力量。
成立五年多来，度小满已经累计服务数千万小微企业和个体工商户。2019年发起的“小满助力计划”公益助农免息贷款项目，已覆盖全国31省，涉及242个行政村，支持了数千名产业带头人。度小满的客户中，有为救治女儿，辛苦奔波创业的单亲妈妈；有为带领村民致富，从大城市返乡创业的新青年；也有不畏艰苦传承草药事业的苗族医生，他们顽强拼搏、坚韧不拔的奋斗精神，与更高、更快、更强，不断超越极限的体育精神不谋而合，他们在各自领域奋斗，同样书写着“中国骄傲”。
2023年是中国全民健身战略推进的关键一年。今年1月1日起，新修订的《中华人民共和国体育法》正式施行，“全民健身”取代“社会体育”成为新章名，把国家实施全民健身战略写入法律。
会上，度小满发起“满分助跑计划”。据介绍，度小满将依托公益助农试点地区，推动田径运动在乡村地区的覆盖和参与，让乡村群众“致富”“健体”两不误，助力全民健身；同时，发挥金融科技和数字普惠的力量，为与田径运动相关的俱乐部和企业提供金融服务，促进田径事业的高质量发展。
当下，中国国家田径队正在为即将到来的杭州第19届亚运会积极备战。作为中国国家田径队官方合作伙伴，度小满将整合平台优质资源，助力双方在各自领域取得更好成绩，续写中国骄傲的新篇章。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中希文明互鉴中心指导委员会主席：续写中希文化交流新篇章
- 穿越历史长河，中国与希腊的文明如两颗耀眼的明珠交相辉映。2023年2月，中希文明互鉴中心成立仪式在希腊首都雅典举行，中希两大古老文明的对话为亚欧大陆的学者们提供了分享智慧和知识的平台，进一步增进了中希两国人民的友谊。…
- 评论
- 关注