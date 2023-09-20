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穿越历史长河，中国与希腊的文明如两颗耀眼的明珠交相辉映。2023年2月，中希文明互鉴中心成立仪式在希腊首都雅典举行，中希两大古老文明的对话为亚欧大陆的学者们提供了分享智慧和知识的平台，进一步增进了中希两国人民的友谊。

近日，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道团走进雅典，专访希腊雅典大学哲学与科学史系教授、中希文明互鉴中心指导委员会主席斯泰利奥斯·维尔维达基斯。

“学习彼此的语言、了解对方的历史文化，进一步拉近了中希两大文明古国的距离，”维尔维扎基斯表示，“不同文化相互交流交融，促进双方共同进步，这正是加强文明交流互鉴的时代意义。”

人民网：雅典的中希文明互鉴中心近期有何计划或安排？

维尔维达基斯：中希文明互鉴中心的研究主要集中在哲学领域，未来我们计划将研究扩展到历史、文博等领域。今年，首批希中学者已经开始前往对方国家访学，帕特雷大学与中国西南大学今年9月将开设希中古文明比较学研究方向的联合硕士项目。暑期艺术、历史、哲学方向“夏令营”如期举办，加强两国民众对各自文化、语言的了解。

人民网：希腊著名作家卡赞扎基斯曾写过《中国纪行》，深入中国的风土人情、寻常巷陌、柴米油盐。您此前多次来访中国，您对中国的印象是怎样的呢？

维尔维达基斯：卡赞扎基斯的《中国纪行》讲述了他在中国和日本的所见所闻。当时的中国，对他来说是全新的环境，卡赞扎基斯被深深震撼到了。他十分敏锐地用开放的心态去接受不同的文化。

我有幸访问过一些中国的大学，也教过一些中国学生。这些美好的经历，让我看到了中国学生对希腊文化的浓厚热情。

中国在希腊民众心中的形象一向很好。我个人很喜欢中国，中国有很多美丽的地方。我曾参观过博物馆、考古遗迹，非常喜欢北京、上海、武汉、重庆的博物馆；我也热爱中华文化，尤其是中国哲学。对于中国哲人和希腊人来说，哲学不仅是一种理论，更是一种生活方式。

人民网：作为一名希腊哲学学者，您怎样看待中国哲学？

维尔维达基斯：中国哲学家关注伦理和美德，以及“如何生活，如何生活得好”这样的问题。东方哲学在探寻创造生活之道，可以给不同国家提供借鉴。

在轴心时代，两国哲学家都在强调“人”的价值，产生了对“人”的思考和感悟。在如何看待友谊这个问题上，亚里士多德和孔子的看法就比较相似。

和希腊哲学家的逻辑论证不同，中国哲学家有着自己独特的论证方法。他们的叙事方式并不总像一篇论文一样严谨，而是擅长用精彩纷呈的故事娓娓道来。我非常喜欢中国的哲学家，比如庄子，他笔下有很多奇妙的故事。

人民网：孔子与苏格拉底在雅典古市场遗址“神遇”，您认为孔子与苏格拉底有哪些相同和不同之处？

维尔维达基斯：希腊和中国都有对他人友善的关注，苏格拉底和孔子都关心和帮助他人，欣赏美德，注重美德的养成。不同之处在于，希腊人更富有批判精神，苏格拉底强调自律，十分重视通过理性思考进行自律，他的“反诘法”具有批判性；孔子相对温和很多，孔子和他的学生强调仪式、传统、社会和谐，将“礼”用于社会生活之中。

人民网：中国和希腊都有大量文物和文化遗址，如何守护文化遗产、推动文明互鉴？

维尔维达基斯：我认为在希腊已经做得很好了，我们取得了很大的进展，保护考古遗址和文物、艺术品、雕像，人们可以通过博物馆更好地了解过去和历史。

希腊和中国在考古方面都有很多经验，我们都有很多优秀的专家、技术和历史博物馆。中国考古学家可以研究希腊文化，希腊人也可以去中国了解中国历史，比如西安的兵马俑。学习比较两种文化，看看它们在某些方面有多么相似，在别的方面又有多么不同。

人们相互了解得越多，就越容易理解对方，这就是通过相似性在不同文化中建立友谊的方式。亚里士多德曾说过：“朋友就是另一个自己。”如果我们通过文物和考古遗址看到了相似之处，我们就会更加接近彼此。

人民网：中国和希腊应该怎样挖掘古老文明，为世界贡献智慧？

维尔维达基斯：两国先贤都重视家庭的作用，重视“人”的价值，主张保护自然生态环境……对中希共有的宝贵精神遗产进行系统研究，推动化解当前人类面临的突出矛盾和问题，是中希文明互鉴中心的重要责任。

我们生活在一个交流沟通非常便捷的世界，不同国家之间相互往来和交流变得很容易。我理解人类谋求生存、赋予自身生命的意义，渴望让自己的生命有趣、平和、丰盈。如何理解有意义的人生？不仅仅是有丰富的物质，更重要的是拥有友谊、艺术，可以创造价值。如果大家读过孔子、孟子的作品，应该会寻找到“一个人如何过好一生”的方法。

人民网：对于中希文明互鉴中心的未来，您有哪些愿景？

维尔维达基斯：中国和希腊同为历史悠久的文明古国，早在两千多年前就通过古丝绸之路紧密相连，伟大古老的文明在亚欧大陆两端交相辉映。从哲学、艺术到基建、经贸，华夏文明和希腊文明在重逢中繁荣发展，两国民众的友谊也历久弥新，增进彼此的理解和信任。

中希文明互鉴中心的成立，为中希教育合作、学术对话搭建了坚实平台。希望在未来，我们的合作从聚焦学术逐步走向更大的舞台，历史学、艺术学、比较语言学、文学研究、考古学，还有电影、戏剧、纪录片等。中希文明对话共同谱写新篇章，让世界听到中希文明智慧的声音。

(责编：杨曦、高雷)

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