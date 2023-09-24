齐慧

原标题：中国成全球最大船东国

山东港口日照港集装箱码头。新华社记者 郭绪雷摄

“目前，我国船东拥有船队规模达2.492亿总吨，从总吨上成为世界最大船东国。我国海运服务网络遍及全球，内河航运优势进一步发挥，全国水路货运量、货物周转量在综合交通运输体系中占比分别达到16.9%和53.5%，有力服务国家经济社会发展。”在近日举行的北外滩国际航运论坛新闻发布会上，交通运输部水运局相关负责人介绍了航运业高质量发展最新进展。

交通运输部水运局二级巡视员高海云介绍，航运业是综合交通运输体系的重要组成部分，是服务经济社会发展和国家重大战略、助力实现中国式现代化的重要支撑。海运承担了我国约95%的对外贸易运输量，在保障进口粮食、能源资源等重点物资运输和国内国际物流供应链安全稳定畅通中发挥了重要作用。

目前，我国已与100多个国家和地区建立了航线联系，服务网络不断完善，海运连接度全球领先。我国港口货物吞吐量和集装箱吞吐量连续多年居世界第一位，在世界港口吞吐量、集装箱吞吐量排名前十位的港口中，我国分别占8席和7席。2022年全国港口货物吞吐量达156.85亿吨，集装箱吞吐量2.96亿标箱。内河货运量连续多年稳居世界第一位，内河通航里程居世界第一位，长江干线连续多年成为全球内河运输最繁忙、运量最大的黄金水道。2022年我国内河运输完成货运量44.02亿吨、货物周转量1.9万亿吨公里，支撑服务保障区域经济发展能力显著增强。

“我国各大水运重大工程积极推进，固定资产投资保持快速增长。”高海云介绍，2022年我国完成水运建设投资1679亿元，同比增长10.9%；今年上半年完成水运建设投资936亿元，同比增长26.7%，固定资产投资保持高位运行。

在铁水联运方面，2022年铁水联运量874.7万标准箱，同比增长16%；今年上半年集装箱铁水联运量完成477.8万标箱，同比增长9.4%。积极推进水路客运高质量发展，国内水路旅游客运精品航线深入推进，服务质量和水平持续提升。推动港口服务能力提升工程，11个集装箱枢纽海港和15家重点港口企业建立了“一站式”网上业务受理服务平台，冷藏集装箱港航服务品质不断提升。

在智慧化发展方面，智慧港口、智慧航道建设深入推进，已建成自动化集装箱码头16座，在建10余座，已建和在建规模均居世界首位。全国电子航道图发布里程超过5700公里，长江水系电子航道图干支联通持续推进。积极推动航运数字化转型，基于区块链的海运进口集装箱、大宗散货电子放货平台应用不断拓展。国际海运业全面对外开放，与66个国家和地区商签了70个双边和区域海运协定，上海国际航运中心基本建成，海运国际影响力显著提升。我国连续17年当选国际海事组织A类理事国，参与全球海运治理能力稳步增强。

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。高海云表示，我国全力保障国际物流供应链稳定畅通。面对国际物流供应链紧张局面，指导国际班轮公司优化航线运力投入，全力做好我国主要外贸集装箱航线运力保障。优化完善港口重点物资运行监测，提升沿海港口矿石、集装箱码头和粮食中转仓储设施能力，提升粮食、化肥、电煤、液化天然气等重点物资和国际集装箱水路运输保障能力和水平。持续发挥水运“压舱石”作用，确保“出口货物出得去、进口货物进得来”，为保障全球产业链供应链稳定贡献中国力量。

(责编：申佳平、陈键)

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