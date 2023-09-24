马晓澄

原标题：我国发起的蛋白质组大科学计划国际总部成立

由我国科学家领衔发起的“人体蛋白质组导航国际大科学计划”（以下简称“π-HuB计划”）国际总部22日在广州揭牌成立，该计划将为人类健康管理、疾病精准防控诊治以及科学康养提供新理论、技术和方法。

在当天举行的“π-HuB计划”广州会议上，来自10多个国家和地区的30余名国际专家与国内专家深入研讨交流了“π-HuB计划”的全球推进工作。会上正式发起“π-HuB计划”粤港澳大湾区智慧医学联盟，揭牌成立了作为该计划国际总部的广东智慧医学国际研究院。

中国科学院院士贺福初介绍，“π-HuB计划”旨在探索人体构成原理与演变规律，揭示人体生殖、发育、衰老、膳食营养、环境适应及重大疾病等发生发展机制，打造针对人体蛋白质组“宇宙”的导航系统，创制人体全生命周期的精准防控诊治康养新策略。

“π-HuB计划”于2020年成为生物医药领域的国家大科学计划培育项目，同年11月在广州启动培育。2022年12月，我国科学家正式向全球科学界发起合作倡议。

截至目前，在以贺福初院士为首的中国团队的组织带动下，“π-HuB计划”已联合全球科技力量合作构建了一张跨学科、跨领域、跨组织的协作网络，吸引了一批具有全球影响力的国际组织和科学家加盟。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经