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中秋月饼花式“吸粉”

余健
2023年09月24日08:53 | 来源：经济日报
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原标题：中秋月饼花式“吸粉”

　　中秋佳节临近，在内蒙古乌兰察布丰镇市的月饼一条街上，来往的市民及客商一天比一天多。街道上穿行的除了本地及周边各盟市来的车辆，来自山西、河北、山东乃至北京的车辆也不少。一盘盘挑选、一箱箱采购、一车车装运是这段时间这里月饼售卖的常态。

　　丰镇市海发祥食品有限公司负责人杜海镇告诉记者，今年月饼生意不错，销量也有所增长。“从月饼一条街采购的客商以呼包鄂等周边地区的居多，大多选的还是传统口味的月饼，如冰糖、蜂蜜、红枣等。”杜海镇说。

　　丰镇市隶属乌兰察布市，位于内蒙古自治区中南部，与河北省、山西省交界，是众多往来客商的落脚点。丰镇月饼发源于古镇隆盛庄。由油、糖、面混合带来的高热量，加之在阴凉干燥的环境下可以长久存放等特点，使其成为长途跋涉在茶马古道上的旅蒙商耐寒充饥的必备干粮，丰镇月饼的名号也随之在北方地区广为流传。

　　丰镇居民刘文俊这两天不仅忙着给家人采购月饼，还为外地的亲朋好友采购月饼礼盒。“按照我们这里的习俗，中秋节晚上，要在家里举行拜月仪式。买点月饼和水果，摆一桌放在阳台上，供奉月亮。”刘文俊告诉记者，如今丰镇月饼的品种比过去多了不少，大家也有了更多选择，“年纪稍大点的喜欢传统口味，孩子们比较喜欢新品种”。

　　近年来，丰镇市通过组织举办月饼文化节、网络营销、参加展会等多种形式，扩大品牌宣传范围，拓展国内外市场，丰镇月饼的知名度和美誉度不断提升。2015年，丰镇月饼获颁国家地理标志证明商标。2017年，丰镇月饼被中国烹饪协会授予“中国地域十大名小吃”称号。在今年7月30日开幕的丰镇市第六届月饼（美食）文化节上，短短5天，丰镇月饼销售额就达600多万元。

　　这段时间，在乌兰察布市集宁区万达广场的海鹏点心铺，丰镇月饼同样卖得红火。烘焙师王志超介绍，今年中秋节销售旺季比过去要来得早一些，8月底人们就开始行动起来了。“我们这里除了做月饼，还制作各种糕点。这段时间糕点基本不生产了，主推月饼，卖得很不错，每天销售额达万元，尤其是新开发的牛肉干月饼很受欢迎。”

　　集宁市民李萌是位“90后”，对于她来说，月饼不仅仅在中秋节消费，平时早上不想做饭的时候，丰镇月饼配上一碗奶茶就是很好的早餐，晚上还能当夜宵。“丰镇月饼价格亲民，购买也方便，已经成为人们生活中不可或缺的一部分。”

　　在集宁区制作月饼的企业不少，佳食食品有限责任公司就是其中一家。“虽然我们制作的月饼不能正式称为“丰镇月饼”，但是制作工艺类似，都属于混糖月饼。传统做法是没有馅料，主要用料是油、糖、面。30多年了，大家比较认可。”公司负责人李晓波介绍，尽管近来制作月饼的原料成本上浮，但公司还是坚持月饼价格不涨。

　　对于内蒙古恩宝食品有限公司总经理李强来说，今年月饼销售压力要比往年大一些。“还是因为市场竞争更加激烈了。”在李强看来，了解消费者需求是吸引更多消费者关注的重要途径。“从我们掌握的消费者反馈中得知，一些外地消费者对于传统丰镇月饼中的亚麻籽油味道不太能接受，为此我们有针对性地开发了奶酪拉丝等月饼新品种。”李强说。

　　目前乌兰察布市大小月饼生产销售企业已超200家，规模以上企业2家，入驻月饼生产工业园区企业14家。近年来，丰镇月饼年均销量约为1.5亿块至2亿块，主要市场集中在内蒙古中西部、山西北部、北京等地，年销售额约5亿元，已形成一定的产业基础。

　　丰镇市海鹏食品股份有限公司董事长、丰镇市月饼行业协会会长魏中介绍，近年来丰镇月饼的品类在增加，销售方式更多元，销售周期也更长了，行业发展势头良好。“除了作为中秋节的时令食品，丰镇月饼也开始作为伴手礼进行销售，成为代表丰镇乃至乌兰察布的一张特色名片。”不过魏中也表示，行业内创新力不足、同质化竞争严重、价格战激烈等问题也依然存在，同时月饼的销售范围也比较有限。“希望各方能够共同努力，一起推动丰镇月饼行业健康有序发展。”

　　记者从乌兰察布市商务局了解到，乌兰察布市将以“原味乌兰察布”区域公共品牌授权的月饼生产销售企业为抓手，进一步加大宣传推介力度，拓宽月饼销售渠道，擦亮“丰镇月饼”这张金字招牌。同时，依托相关行业协会，引导企业加大研发投入，丰富产品品类，满足不同消费群体的消费需求。

　　繁多样式惹人爱

　　本报记者 刘 成

　　“今年的月饼口味太多，都挑花眼了！”在青岛西海岸新区长江路利群超市月饼货架前，新区市民刘雪收获满满，双手拎着各种各样的月饼礼盒。

　　随着中秋节临近，月饼也进入了销售旺季。记者走访青岛西海岸新区多家商超发现，各家纷纷设立月饼专区，货架旁摆上了“玉兔”“圆月”等卡通立牌，到处弥漫着浓浓的中秋氛围。在月饼销售区，商家更是别出心裁，不仅推出了针对不同消费群体的各种口味月饼，有的更是推出了自己的特色主打产品，为市民中秋消费做好了充足的供货准备。

　　走进长江路利群超市，直入眼帘的就是月饼货架区。皇家美孚、稻香村、广州酒家……来自全国各地不同品牌的月饼整齐地摆放在4个货架上，货架前围满了前来购买月饼的顾客。“我们对传统节日的影响力很有信心。今年礼盒月饼价格主要集中在200元以内，顾客需求量很大，月饼销售额有望突破60万元，同比增长10%左右。”长江路利群超市销售经理郭淑敏指着一旁的月饼礼盒说。

　　除了品牌繁多，今年的月饼口味也“与时俱进”，丰富多样。在传统的广式月饼和苏式月饼的基础上，商家还推出了专门满足年轻人需求的半熟芝士、法式草莓流心、冰皮榴莲等新潮口味月饼，以及面向老年人群体的零蔗糖月饼。“散装的是新口味的月饼，买回去想自己尝尝。礼盒可以用来走访亲朋好友，设计得好看。”刘雪边挑选月饼边说。

　　同样赚足眼球的，还有新区老牌本土企业青岛盛客隆购物广场推出的“三斤大月饼”。来到盛客隆的加工厂，记者看到，伴随着机器运转的轰鸣声，糕点师傅们有条不紊地将白豆沙、面粉、葡萄干、玫瑰花瓣酱、南瓜仁、芝麻等食材依次倒入搅拌机中制作馅料，再相继完成饼皮的制作、烘烤，一个个色香味十足的特色大月饼就制作完成了。““三斤大月饼”是我们在当地的首创产品，产量占到了我们所有月饼系列的60%左右，平均每年都能卖出近万个。”青岛盛客隆食品有限公司经理王晓琨说。

　　走出工厂，记者来到盛客隆购物广场人民路店。月饼货区前人头攒动，不少顾客因“三斤大月饼”慕名而来。“大月饼的寓意特别好，象征着一家人团团圆圆，家里老人特意嘱咐就要买这种！”新区市民薛丽一下购买了10盒，她表示每年都会采购“三斤大月饼”送给老家的亲朋好友品尝。

　　据盛客隆购物广场人民路店经理杨宗礼介绍，中秋节前后，仅他们一家门店就能卖出1000多个“三斤大月饼”。盛客隆购物广场还开通了线上销售渠道，月饼最远可以销售到东三省和海南。在月饼包装上，盛客隆严格执行国家最新出台的标准控制成本，删繁就简的同时保证精美。

　　随着中秋消费日趋理性，DIY月饼也受到了广大市民的青睐。

　　在青岛天使香气食品公司的DIY月饼教室里，洋溢着中秋团圆的欢快气氛，许多家长正带着孩子在烘焙师的指导下制作“专属”月饼——有的使用桃山皮做饼皮，加入山楂粉、抹茶粉等使其呈现出不同颜色；有的忙着用红豆蓉、金腿黑松露、咸蛋黄等食材做馅料；有的还在纠结是用福袋还是小动物形状的模具……“中秋节的月亮特别圆，月亮上面住着嫦娥和玉兔，所以我选择了小兔子形状的月饼。”跟着家长来体验DIY月饼的一年级小朋友王浩楠举着手里的“兔子”月饼展示道。

　　“我们开设这个月饼课堂的初衷就是想让顾客不仅能买到好吃的月饼，更能够亲手做出象征团圆的月饼。许多顾客此前可能没有接触过DIY月饼，亲手制作月饼可以让他们从中获得新鲜感和成就感，作为礼物送给家人也很有意义，让他们度过一个不一样的中秋节。”青岛天使香气食品公司创始人庄静说。

(责编：申佳平、陈键)
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