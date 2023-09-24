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第二十三届工博会落幕 到场专业观众逾20万人次

龚雯
2023年09月24日09:06 | 来源：新华网
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原标题：第二十三届工博会落幕 到场专业观众逾20万人次

　　23日，为期5天、以“碳循新工业 数聚新经济”为主题的第二十三届中国国际工业博览会在国家会展中心（上海）落幕。截至23日14点，到场专业观众20.5万人次，较2020年举办的第二十二届同期增长6.89%。

　　工博会是我国工业领域的国家级展会。本届工博会共设9大专业展区，参展企业超过2800家，来自全球30个国家和地区，展览面积30万平方米，近千项新技术新展品首展首发，展商数量、展览面积、观展人次均创历史新高。

　　作为促进全球工业经济交流合作的重要窗口和平台，工博会“朋友圈”越来越大。今年，国际品牌参展比例增至30%，既有来自美国、德国、日本、意大利等传统制造业强国的企业，也有来自哈萨克斯坦、阿塞拜疆、古巴等共建“一带一路”国家的首次参展企业。本届工博会首设德国馆，此外，意大利国家馆进一步扩大规模，参展企业数量提升至65家，比上一届同期增长30%。

　　业内认为，这是一届提振信心、求新求变的展会，推动制造业高端化、绿色化、智能化、融合化发展，同时也是展示全球科技创新成果和世界工业文明交融的展会。

　　本届工博会由工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科技部、商务部、中国科学院、中国工程院、中国贸促会、上海市人民政府共同主办。

(责编：申佳平、陈键)
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