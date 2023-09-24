人民网北京9月24日电 （记者刘微）9月23日，以“保护中传承 创新中发展——长城国家文化公园保护传承的创新路径”为主题的2023八达岭长城高峰论坛在北京市延庆区圆满举办。百余位国内外专家学者与长城沿线各区代表齐聚长城脚下、妫水河畔，就共促新时代长城文化遗产保护传承利用新路径和长城国家文化公园建设的价值阐释展开研讨。中共北京市委宣传部副部长翟德罡，北京市文物局二级巡视员刘洪昌，中共北京市延庆区委书记于波，区委常委、宣传部部长马红寰，副区长任江浩等出席论坛。

图为高峰论坛现场。人民网记者 翁奇羽摄

本届高峰论坛在中共北京市委宣传部、中国长城学会的指导下，由北京市文物局、北京市延庆区人民政府共同主办。联合国教科文组织东亚多部门地区办事处主任夏泽翰通过视频致辞的方式参加了此次论坛。他表示，长城不仅是建筑奇迹的象征，也是连接过去和未来的桥梁。他希望通过大家的共同努力，开辟出一条长城保护之路，一条尊重长城作为人类成就与统一象征的传承和创新之路。

中共北京市延庆区委书记于波致辞。人民网记者 翁奇羽摄

于波在致辞中表示，近年来，延庆区积极融入长城国家文化公园建设，在加强长城文物保护、推进长城文化传承、推动长城文旅惠民方面做了大量细致且深入的工作。未来，延庆将诚邀更多优秀的企业、协会、组织和社会各界朋友，多领域、多渠道与延庆开展广泛深入、务实有效的交流合作，携手擦亮长城这一世界级历史文化遗产“金名片”。

北京市文物局二级巡视员刘洪昌致辞。人民网记者 翁奇羽摄

在随后的主题演讲环节，中国历史研究院副院长，中国地方志指导小组办公室副主任、党组成员陈秋霖，天津大学建筑学院教授、博导，建筑文化遗产传承信息技术文化和旅游部重点实验室主任张玉坤，国务院发展研究中心研究员，管理世界杂志社副社长苏杨，中国长城学会副会长吴国强，中山大学旅游学院长隆讲席教授张朝枝，北京市延庆区委常委、宣传部部长马红寰等6位嘉宾分别做了精彩纷呈的发言。

中国历史研究院副院长，中国地方志指导小组办公室副主任、党组成员陈秋霖作主题演讲。人民网记者 翁奇羽摄

陈秋霖强调，长城伴随着中华文明的成长，是我们血脉中的一种基因，也是中华民族一个最伟大的精神符号。中华史志源远流长，历代修史修志绵延不绝。新时代，我们要继续推进长城文化的保护传承，充分挖掘史志在旅游发展中的价值，用史志讲好中国故事，让世界读懂中国。

天津大学建筑学院教授、博导，建筑文化遗产传承信息技术文化和旅游部重点实验室主任张玉坤作主题演讲。人民网记者 翁奇羽摄

张玉坤在论坛上展示了天津大学团队二十年长城研究与全线数字化成果，为观众直观呈现出敌楼暗门、突门等鲜为人知的长城秘密。他指出，长城是中华民族一部壮阔的史诗，我们所做的工作就是抽丝剥茧地去挖掘、还原长城的真实样貌，把遗珠遍野、残缺不全的长城“补”全了，让大家对长城有个更全面完整的认识。

国务院发展研究中心研究员，管理世界杂志社副社长苏杨作主题演讲。人民网记者 翁奇羽摄

中国长城学会副会长吴国强作主题演讲。人民网记者 翁奇羽摄

中山大学旅游学院长隆讲席教授张朝枝作主题演讲。人民网记者 翁奇羽摄

中共北京市延庆区委常委、宣传部部长马红寰作主题演讲。人民网记者 翁奇羽摄

马红寰详细介绍了延庆区关于长城保护开发、文旅融合发展的实践经验。他表示，延庆区委区政府以长城文化带保护发展、长城国家文化公园建设为引领，加大对区内长城保护的统筹和创新力度，在争当北京长城文化带建设“领头雁”的过程中，做出了积极探索。下一步，明年是八达岭长城接待首位外国元首70周年、邓小平和习仲勋同志题词“爱我中华 修我长城”40周年、江泽民同志为中国长城博物馆题写馆名30周年，延庆区将高质量办好系列重要活动，呈现长城主题高端文化盛宴，打造在京津冀地区乃至全国叫得响的特色文化品牌。

北京建筑大学建筑遗产研究院常务副院长，北京长城文化研究院常务副院长汤羽扬发布长城国家文化公园北京段五大重点组团规划。人民网记者 翁奇羽摄

论坛上，北京建筑大学建筑遗产研究院常务副院长，北京长城文化研究院常务副院长汤羽扬发布了长城国家文化公园北京段五大重点组团规划。北京市延庆区人民政府与人民网共同签署了《长城文化带建设研究报告（2023）》主题调研合作意向书。

八达岭长城作为万里长城的代表，至今累计接待中外游客逾2亿人次和528位国家元首和政府首脑，成为世界国宾接待第一景区，也是国家重要的国际政务接待平台和国际交往窗口。近年来，延庆区深入落实长城国家文化公园（北京段）建设规划，切实扛起保护长城的历史责任。在传承长城文脉方面，延庆区制定《延庆区长城保护发展三年行动计划》，在全国率先出台联合惩戒办法，高质量推进长城抢险保护和研究性保护，完成九眼楼长城环境整治与重新开放，打造北京首个生态长城景区。在讲好长城故事层面，连续举办了北京长城文化节、八达岭长城高峰论坛、北京长城音乐会等品牌活动，打造原创舞台剧《长城筑梦》、沉浸体验剧《岔道情》，推出专题节目《洞见长城》，推动长城文化创造性转化、创新性发展。在发展长城产业层面，延庆区创新文化消费模式，开发“长城国礼”“长城雪糕”等千余种文创商品，策划推出“梦回长城 八方来鹤”夜游演出，丰富长城旅游内容。同时，“长城人家”民宿集群和“长城内外·游延庆”全域旅游智慧平台，提供“一站式”服务，为游客带来高质量的长城文化新体验。

9月22日下午，八达岭长城高峰论坛分论坛在北京市延庆区举办。人民网记者 翁奇羽摄

9月22日晚，八达岭长城高峰论坛户外沙龙在八达岭长城居庸外镇平台举办。人民网记者 翁奇羽摄

此外，本届高峰论坛还开设了主题展览、分论坛、户外沙龙等一系列丰富多彩的活动，让与会者多角度了解长城文化内涵，感受它的独特魅力。

2023年是长城国家文化公园建设工作全面纵深推进取得重大成效的关键之年，八达岭长城高峰论坛的举办进一步弘扬了长城精神，传播了长城保护的理念，促进了长城国家文化公园建设区域经验的共享，汇聚政产学研多方力量，推动全国的长城保护事业和长城文化弘扬更上一个新的台阶。

(责编：申佳平、高雷)

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