原标题：绿色消费蔚然成风

骑共享单车绿色出行、买菜携带环保袋、选家电先看“能效等级”指标……如今，绿色低碳、适度节约、文明健康的生活理念和消费模式已经深深融入人们衣食住行的方方面面，“绿色”已然成为省会消费生活的主打色。

2023年中秋、国庆“双节”来临前夕，记者走访河北省会消费市场，感受绿色消费带来的新变化。

月饼“轻装”上市

经济实惠受好评

中秋遇上国庆，今年的月饼市场格外热闹。在省会各大连锁超市和烘焙店，月饼已经摆在了卖场的显眼位置，前来选购月饼的顾客络绎不绝，节日氛围浓厚。

记者走访多家超市发现，与往年相比，今年的月饼市场又有新变化，简约款包装和散装月饼占据了主流，价格也相对比较亲民；包装复杂的高价格月饼难见踪影。

今年9月1日，国家市场监督管理总局修订的《限制商品过度包装要求——食品和化妆品》正式实施，对月饼、茶叶、粽子在内的31类食品及16类化妆品的包装层数、包装成本、空隙率等均作出明确规定。其中，要求月饼包装最多不能超三层，明确规定月饼不应与其他产品混装。

在北国超市先天下广场，各种品牌和口味的散装月饼有序摆放，价格从每块2.5元到9.9元不等，有按数量销售的，也有称重销售的。“我们的散装月饼货架在去年的基础上增加到6个，散装月饼的价格与往年基本持平，但口味和数量上有所增加。”该超市工作人员告诉记者，冰皮、蛋黄酥、蛋皮、五仁等口味的散装月饼比较受欢迎。

盒装月饼也“轻装上市”。记者在该超市未看到超过500元的月饼礼盒产品。多数月饼礼盒价位在150元左右，其中美心月饼售价128元至328元；迪士尼月饼200元至300元。

从包装外观看，摆放在一起的月饼礼盒长宽都在20厘米、30厘米左右，往年“霸气外露”的豪华大号盒子、木质盒子等包装不见踪影；打开展示的月饼礼盒，记者看到，包装均未超过两层，只有外盒、内盒和塑料纸包装。从拆开的部分月饼礼盒来看，也都没有搭售情况，月饼礼盒内根据盒子大小多为6至8个装，根据外盒大小月饼分布规则且摆放有序。

“轻装上市”的月饼礼盒得到了不少市民的好评。一位正在选购月饼礼盒的市民说，“前些年的豪华包装月饼，大家都望而止步，为包装最终买单的还是消费者。现在这样挺好，包装简约，厂家把精力都放在食材本身了。”

“过去一些月饼礼盒体积过大，浪费资源的同时，还对环境造成了污染，这不符合绿色环保的要求。”市市场监管局有关负责人表示，“新国标”以包装为抓手，可以从源头上减少资源消耗和废弃物产生，建议经营者发挥创意，从提升产品本身的设计感入手，给消费者带来更多、更好的购买体验。

创建“绿色商场”

绿色消费氛围浓

丰富的绿色产品、环保的服务设施、节能的建筑设计……在绿色消费潮流引领下，我市实体零售业场也步入绿色转型的轨道，纷纷创建“绿色商场”，增强绿色消费供给，打造环保低碳的购物环境，引导顾客选择绿色消费，推动消费领域更加环保低碳。

在欢乐汇商业综合体的庭院式音乐广场上，多种多样的绿植环绕在四周，清新的空气沁人心脾,自然美丽的环境令人倍感舒适。

近两年，我市各大商业综合体纷纷利用露台、户外广场、下沉广场等场所，精心布置花园、植物墙等打卡景观，植入绿色元素，在消费环境中创造出自然野趣。

不少市民在逛商业综合体时感受到，无论季节和天气变化，卖场里总是有恰到好处的温度。这是源于综合体采用了智能化管理系统。“卖场里设置了温控传感器，实时传输温度数据。经过智能化管理系统的精密测算，为各区域设置适宜空调温度。”勒泰广场的物业管理有关人士介绍，为给消费者带来舒适的购物体验，卖场广泛应用了节能技术、节能设备等，来减少用电量、用水量，为节能环保作出绿色贡献。

“绿色商场”的“绿”不仅体现在环境设计上，更体现在消费细节中。在各大商超，随处都能看到倡导“绿色环保”“节约资源”“低碳生活”的宣传海报。零售门店中，大多数商户使用环保袋、纸袋，无纸化收银成为常态。

北国超市先天下店在可降解塑料袋基础上，又增售了无纺购物袋，方便顾客循环使用。欢乐汇在卖场30多个卫生间，累计张贴“节约用水”标识牌165个，“节约用纸”标识牌44个，并全天候不间断提供免费卫生纸。

不仅仅是新建的商业综合体，越来越多的传统商超也在推动节能减排、践行低碳环保、引导绿色消费方面下足功夫，努力给消费者带来绿色、安全、健康的购物体验。

新业态逐渐兴起

供给端加强绿色供给

绿色消费的深入人心，催生了越来越多的新业态，例如移动支付、租赁经济、“二手经济”等。

近两年，二手商品交易平台的交易量快速增长，很多省会市民将家中的闲置物品放到平台上进行交易，大到二手房、二手车，小到二手玩具、衣服、文具等。

“以租代买”的循环消费业态也逐渐走俏。一些使用频次较低的产品，比如近两年因露营走热带火的帐篷、卡式炉等户外用具，或者图书、儿童玩具等更新频率较高的商品，都可用租赁代替买卖，不仅能降低消费者的购买成本，还能极大提升物品的使用频率，减少资源浪费。

这些业态正在逐渐成为消费领域的新风尚，吸引了越来越多的市民自觉主动参与其中，更好地满足了人们绿色消费的需求。

“绿色消费既是生态文明建设的必然要求，也是人们追求美好生活的重要体现，这对供给侧提出了更高的要求，倒逼供给侧满足绿色消费的需求。”市商务局有关负责人表示，绿色消费的新业态、新场景，有利于巩固产业智能化、绿色化升级势头，带动从生产、流通到消费、回收等全链条绿色发展，畅通资源循环利用。

下一步，我市将以各类商贸促销活动为抓手，进一步激活绿色消费潜力，并完善相关基础设施投资建设，提供绿色服务，引导绿色消费。（记者 焦莉莉 马静）

(责编：曹淼、李源)

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