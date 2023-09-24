人民网北京9月24日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，今日，铁路部门开始发售10月8日火车票。9月13日至23日，铁路已累计发售车票2.17亿张。9月28日至30日节前出行高峰时段，部分方向仍有余票。10月1日至4日，各个方向火车票相对充足。

国铁集团客运部负责人介绍，节前出行还没有买到票的旅客，可关注相关区段余票情况。从预售情况来看，9月28日至30日节前出行高峰时段，南京至上海、杭州至上海、重庆至上海、南宁至广州、北京至上海、沈阳至北京、大同至北京、武汉至北京、武汉至深圳、重庆至北京、济南至北京、武汉至上海、香港至深圳等方向仍有余票。

该负责人还介绍，根据以往规律，列车开车前一至两天，仍有一些旅客行程变更办理改签退票，候补购票的旅客通过延长候补截止时间，可提高购票成功率。旅客朋友还可及时关注铁路部门新增开列车的售票信息，第一时间购票。对于一些行程有灵活性的旅客，可以选择错峰出行。目前，10月1日至4日，各个方向火车票相对充足。

铁路部门提示，利用互联网或手机客户端购票的旅客，铁路12306网站（含客户端）是官方唯一火车票网络售票渠道，且不收取任何附加费用，请旅客朋友通过官方渠道购票，保护自身合法权益和个人信息安全。

(责编：王连香、高雷)

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