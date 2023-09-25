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万宁市：110万元消费券吃喝购都能用

2023年09月25日08:45 | 来源：海南日报
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原标题：110万元消费券吃喝购都能用

　　近日，万宁市发放“约惠万宁乐购生活”中秋国庆专场政府消费券，本次共计发放消费券资金110万元。这是海南日报记者从万宁市商务局获悉的。

　　据悉，本次共计投放消费券18791张，其中通用型消费券18375张，包含25元、50元、100元不同额度，在满足一定消费条件下，可用于指定餐饮、百货、超市、家电等商家（除免税品外）消费抵扣使用。

　　免税免费券416张，包含150元、500元、800元不同额度，在满足一定消费条件下，可用于在万宁王府井国际免税港指定免税商家现场消费。

　　消费者领取前需安装云闪付APP，登录云闪付APP后，城市定位在“万宁市”的用户可在首页的“政府消费券”专区或本地专区完成领取。（记者李豌）

(责编：曹淼、李源)
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