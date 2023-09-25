靳赫、郑一晗

原标题：第六届中国—阿拉伯国家博览会成果丰硕

记者24日从第六届中国—阿拉伯国家博览会成果发布会上获悉，为期4天的博览会成果丰硕，参会参展人数创新高，经贸务实合作深入推进。

据统计，国内外78位院士专家、30多家商协会、1495家企业参加了本届中阿博览会，其中工商界和企业、商协会参会人数占82%。本届博览会内容涉及领域广，涵盖商贸、能源、农业等传统领域，以及数字经济、医疗健康、智慧气象等合作新领域。

经贸务实合作方面，本届博览会共形成合作成果403个，计划投资和贸易总额达1709.7亿元。博览会期间发布了《中阿经贸关系发展进程2022年度报告》等2个报告和面向阿拉伯国家提供300项先进适用技术合辑等2项成果，签订了吉赞产业集聚区战略合作协议等合作协议36份。沙特阿拉伯王国作为本届博览会主宾国，派出150多人的经贸代表团参会参展，达成合作项目15个，金额达124亿元。本届博览会主题省广东省与沙特阿拉伯王国、陕西省等有关方面达成合作项目37个，金额达100.4亿元。

本届博览会参会参展人数超过1.12万人，再创新高。展览面积达4万平方米，来自33个国家和全国29个省区市的近千家企业带着1.2万多种产品参展，参展产品涵盖科技、生态、文旅等众多领域，参展的境外企业有近200家，从国外进关的产品达300多种。本届博览会的展览首次向全社会免费开放，累计到场观众突破20万人次。

(责编：申佳平、陈键)

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