原标题：双节消费打开“月光宝盒”

今年的中秋国庆8天假期将从赏月开始。打头阵的中秋节，消费者能否过得舒心、满意，直接影响这个黄金周能否获得“五星好评”。

作为一个盛大的中国传统节日，人们赋予中秋节“海上生明月，天涯共此时”的醇厚内涵，也希望它能在今时今日更好地丰富现实生活。毕竟，此时的消费者不仅仅在讨论“五仁”“枣泥”哪种馅料的月饼更好吃，而是把注意力更多放在体验感上，期待在消费过程中更多满足自己的需要。

最近各地在推出中秋文化消费套餐时，不遗余力地打造兼具文化味、烟火气和科技感的游玩新选择，多样赏月、汉服游园、国风市集，传统文化和时尚潮流融合到“月色经济”、合家欢、新生代这些交汇点上，为中秋假日消费注入新活力，激发消费新场景。

独有的中秋月色与已成规模的夜经济相结合，创新玩法。在海南，游客有机会乘坐直升机或游船欣赏海景秋色；武汉黄鹤楼的“中秋登楼夜”晚会上，游客可以作诗入景演绎唐诗；在珠海，迷你邮轮“哪吒号”会载着乘客360度游览伶仃洋；在桂林，龙脊侗寨的“颜值”加上乡间明月的亮度总会化作一丝乡愁入心间……受益于旅游业恢复势头向好，消费者出游需求增加，赏月这项传统习俗有了多种层次的表达，为绵延几千年的中秋节增添了2023年的新注脚。

细究中秋的过节方式，绕不开文化味和体验感。农历八月十五看似只有一天，但中秋节可以搭载的消费类型却一点都不窄。在游玩之外，用文化来承载节日生活还打通了一些消费痛点，比如不吃月饼的消费者中秋吃什么，没买到火车票、机票的本地居民中秋玩什么等。不少地方都将开办沉浸交互式的国风市集，让摊主和游客身着唐装汉服，购买文创产品，参与“剧本游”，观看文艺演出，品尝特色小吃，体验置身文化新场景的别样乐趣。这些新鲜的生活场景，让人们看到了“新夜态”消费产品和新场景的巨大吸引力，也为如何更好满足更多消费需求提出了新思路。

个性化的消费需求必然带动多样化的消费方式。中秋奇妙夜为超长假期打开了“月光宝盒”，期待8天假期带来更多令人惊喜的体验。（敖蓉）

(责编：曹淼、李源)

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