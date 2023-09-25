石志勇、郑昕、雷肖霄

原标题：新华全媒+丨更务实、更紧密、更绿色——欧亚经贸合作不断走深走实

为期三天的2023欧亚经济论坛9月24日在西安落下帷幕，千年古都上空断续飘落的秋雨，与会场内外火热的交流合作场面形成鲜明的对比。通过欧亚经济论坛这座桥梁，中国和欧亚各国了解更深、合作更实、以绿色发展为主题的贸易往来也更为密切。

9月22日，2023欧亚经济论坛开幕式暨全体大会现场。新华社记者 邵瑞 摄

十年之前的金秋时节，共建“丝绸之路经济带”倡议首次提出，2013欧亚经济论坛也成为全国范围内首个响应倡议的国际性会议；十年之后的灞水之滨，来自51个国家和地区的政商学界人士齐聚，围绕金融、经贸、能源、生态、科技等多个议题展开对话，共建“一带一路”朋友圈不断扩大，构建人类命运共同体成为共识。

十年时光转瞬即逝，共建“一带一路”成就斐然。“参与共建‘一带一路'的国家已达150余个，经贸、交通、能源、人文等多领域合作都在务实推进。我们期待持续深化区域合作，共同提高包括上合组织国家在内的欧亚地区人民的福祉。”前来参会的上海合作组织副秘书长尼亚扎利耶夫说。

主会场外，一条色彩斑斓的画廊格外醒目。这是论坛期间举办的“一起向未来”上合组织国家儿童画展，展出了来自中国、印度、哈萨克斯坦等12个国家的儿童绘画作品140余幅。其中，一位印度小朋友画出了自己眼中的世界：一只眼中充满战场、冲突、污染，另一只眼里绘出团结、友爱、人与自然和谐共生。

对美好生活的共同祈愿不止凝于儿童笔尖，也是共建“一带一路”的初衷和宏图。愈发频密的经贸往来不断为共建“一带一路”国家注入发展动能。

9月22日，观众在2023欧亚经济论坛经贸合作博览会暨中国（陕西）进出口商品展上品尝一款进口啤酒。新华社记者 邵瑞 摄

2013欧亚经济论坛举办后不久，当年11月首列中欧班列长安号顺利开行。十年来，中欧班列长安号年开行量从46列到超过4600列，成为促进经贸往来的“钢铁驼队”。

来自波兰的味奇集团业务开发经理伊沃娜是本届论坛的参展商之一，“一带一路”在她眼中是一条商机之路。“我们出口到中国的牛奶，就是搭乘第一列从波兰开往中国的中欧班列乳制品专列抵达的。如今每个月我们都会从波兰发货，平均一个月有50多个货柜箱。”伊沃娜说。

更务实的合作正在“一带一路”沿途展开。巴基斯坦参议院主席穆罕默德·萨迪克·桑吉拉尼在22日的论坛开幕式上视频致辞表示，中巴经济走廊是区域经济合作丰硕成果的见证，它不仅促进了区域一体化，还将继续促进经济稳定、环境可持续性发展、文化交流等。

中国驻巴基斯坦大使馆提供的数据显示，截至2022年底，中巴经济走廊为巴基斯坦累计创造23.6万个就业岗位，帮助巴基斯坦新增510公里高速公路、8000兆瓦电力和886公里国家核心输电网。

“‘一带一路’为巴基斯坦人民带来了切实好处，十年来，我们基础设施和生活条件得到改善，不断通车的高速公路，为我们带来新的就业机会，提供更加广阔的海外市场。”前来参会的巴基斯坦参展商阿迪尔·艾哈迈德兴奋地说。

经贸频密往来，朋友圈持续扩大。前来参加2023欧亚经济论坛的乌拉圭驻重庆代总领事瓦伦丁·图里斯表示，乌拉圭是第一个表示愿意加入“一带一路”倡议的拉丁美洲和加勒比国家。目前，乌拉圭正积极着手布局相关行动计划，寻求进一步合作和更高层次交流。

在“一带一路”倡议下，共建国家携手迈入绿色发展的快车道。白俄罗斯自然资源与环境保护部部长安德烈·胡德克在本届欧亚经济论坛上表示，白俄罗斯现阶段发展的优先方向之一就是绿色经济。锦浪科技股份有限公司副总经理陆荷峰表示，近年来中国的绿色能源产品日益吸引了东南亚市场关注。

“看到东南亚新兴市场的潜力后，我们在越南建立了一个产能达5吉瓦的工厂，预计今年将开始逐步释放产能。”陆荷峰说。

9月22日，观众在展会上参观光伏产品。 新华社记者 邵瑞 摄

已在西安定居多年的比利时参展商杰佛里，给自己起了个中文名叫吴杰，还能用陕西话自我调侃“我不是老外”。他认为，“一带一路”为世界提供了认识中国、了解中国的窗口。“最近回比利时，发现不少家人朋友开始喜欢喝中国茶叶了，优质的中国品牌正在让外国人对中国产生浓厚兴趣。”

时光流逝，友谊赓续。在2023欧亚经济论坛主会场大厅两侧，“一带一路”倡议十周年影视图片展吸引了不少观众。一块块电子屏幕上，照片滚动，光影流转，定格下人类对美好生活的共同期盼。

(责编：申佳平、陈键)

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