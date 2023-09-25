刘 艳

原标题：国产高端手机：市场尚未巩固 创新还要继续

据中国信息通信研究院最新数据，今年上半年，国内市场手机总体出货量累计达1.3亿部，同比下降4.8%。其中，国产品牌手机出货量累计达1.05亿部，同比下降8.8%，占同期手机出货量的81.1%。

虽然智能手机市场整体低迷，但折叠屏智能手机却成为近年来出货量持续增长的品类，且增速稳定。市场调研机构Counterpoint的数据显示，一季度中国折叠屏产品出货量达到102万部，同比增长52.8%，这为国产手机市场的全面复苏点燃了希望。只是，要想维持高端市场竞争力，国产手机厂商仍需持续创新。

高端智能手机市场表现亮眼

工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼在近期的国务院政策例行会议上表示，今年5月，国内智能手机等大宗电子产品销售已经出现大幅反弹。

国际数据公司（IDC）最新数据显示，尽管中国智能手机整体市场持续呈现低迷状态，但高端市场受到的影响较小。今年二季度，中国售价在600美元以上的高端手机占市场的份额达到23.1%，比2022年同期逆势增长3.1个百分点。这是自2022年初以来，智能手机市场首次释放出的积极信号。

在这一轮行情中，经历了全方位升级的一众国产旗舰机型显著拉动了高端市场的需求增长。能否实现高端化转型，关乎着国内厂商能否进阶，甚至生死存亡。小米集团创始人雷军在最新的年度演讲中坦言：“高端化是小米的必由之路，更是生死之战。”vivo通信研究院院长秦飞表示，vivo打赢了折叠屏、影像和电竞旗舰等几场关键战役，这些胜利为vivo在高端市场的持续突破奠定了坚实基础。

赛迪研究院电子信息研究所数字新基建研究室主任张甜甜表示，目前，在屏幕、存储、摄像、超级快充、游戏等细分特征方面，我国智能手机行业的亮点不断涌现。比如小米发布的新一代折叠屏智能手机小米MIX Fold 3就采用了“龙骨转轴”创新技术，它有198个零部件和行业最高的14个活动关节，可大幅提升转轴自由度，让内屏和转轴的接触方式从以往的“线接触”变为“面接触”，大大降低了显示屏的损坏概率。

创新仍需向技术深水区挺进

在我国各大智能手机厂商的强力推动下，折叠屏智能手机进阶为高端市场的主力赛道，成为手机厂商寻求差异化优势、抓住市场增长机遇的重要策略选择。张甜甜认为，折叠屏智能手机市场之所以表现亮眼，是因为创新和相关技术的发展，比如机身纤薄化、屏幕折痕问题的优化、铰链技术的进步、手机软件内容与折叠屏的适配优化等。这些均大大增强了折叠屏手机的实用性，改善了消费者的体验。

尽管中国高端智能手机市场已发展为全球范围内最活跃和多元化的市场，但当前“创新仍需向技术深水区挺进”已成为各大手机厂商的共识。

手机结构设计向来牵一发而动全身，机身轻薄化后，如何在有限空间内放入大容量的电池又成为各手机厂商需要面对的下一个挑战。

荣耀Magic V2发布时再次祭出黑科技——“青海湖电池技术”。利用该技术，轻薄的折叠旗舰机可搭载容量高达5000毫安时、平均厚度仅为2.72毫米的电池。小米于8月14日发布的MIX Fold 3折叠新机，也巧妙地平衡了轻薄折叠和全能旗舰的特点。

然而，折叠屏智能手机的发展仍面临挑战，用户关心的诸如屏幕折痕、显示故障及折裂等问题依然是各大厂商需要攻克的难题，折叠屏手机的屏幕材料、铰链工艺虽有所改善，但依然需要突破创新困境，精益求精。

荣耀CEO赵明在今年上海世界移动通信大会期间不断强调“全新创新周期将会带领行业跨越当前的经济周期”。在他看来，智能手机的下一个创新周期即将到来，AI就是重要的机会点。尽管AI完全“重新定义”智能手机尚需时日，但小米、荣耀等头部手机企业均已开始用AI提升智能手机消费体验，并开始进行新一轮技术升级。

(责编：申佳平、陈键)

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