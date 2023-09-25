连日来，河南省虞城县行政审批和政务信息管理局按照省局统一部署，深入开展“文明服务我出彩、群众满意在窗口”专项提升活动，在完善“进门有引导、咨询有辅导、全程有帮办、结果免费寄”方面动脑筋、出实招，通过“一站式查询平台、双屏代办、受审代三合一集成服务、标准文本告知承诺”等创新做法，探索走出一条服务新路子，成功入围第四届(2023)软实力全国政务服务软实“小切口”改革实践优秀案例。

“一站式”咨询引导提升便利度。为进一步提升企业和群众办事获得感和满意度，虞城县行政审批和政务信息管理局通过设立一站式咨询引导服务台、企业服务站，成立了20多人专业咨询代办团队，从“你找我办事”到“我为你帮办”服务模式的转变，拉近群众与工作人员的距离，以更舒心、更快捷的业务办理形式优化营商环境。

一站式查询提升标准化。在虞城县政务服务大厅设置了一站式查询服务台，在政务公开区配备两台大型触摸屏，可提供全县2千多项政务服务事项及办事指南、办理状态一站式查询，可提供各类行政许可事项清单、一件事一次办清单、网上缴费清单、进驻事项负面清单等信息查询，做到线上线下办事要素标准化。分类编制各部门惠企政策38册，并配备专人为群众提供一站式查询服务。

双屏代办提升效率。虞城县行政审批和政务信息管理局在企业开办专区实行“双屏代办”模式，所有办公电脑配置双屏，工作人员根据办事人描述办事人姓名、地址、手机、经营范围等企业参数，在网办系统形成规范化、标准化办事材料，办事人利用面向自己的屏幕核对信息，代办员即纠即改，即时打印出证，办事效率比以往提升10倍。

“两转两创”构建亲清政商关系。“两转”即全体工作人员转为代办员，受理岗转为代办岗。“两创”即创标准化审批试点；创文明志愿服务示范窗口，成立文明志愿服务队伍，开展文明服务、上门服务、特事特办等志愿服务。“两转两创”达到群众坐等，即时审批、即时出证，目前，虞城县行政审批和政务信息管理局成功创建“河南省文明服务示范窗口”和“河南省政务服务标准化试点”，并且获批国家级社会管理和综合服务标准化试点。

“受审代三合一集成服务”秒批秒办。创新“受审代三合一集成服务”模式，该模式打破传统政务服务受理、审核、办结常规三个步骤，将代办、受理、审核三步合一，有效破解了传统政务服务中效率低、操作难、材料繁等痛点、难点，既节约大量人力物力，又大幅提升了办事效率，使该县营商环境持续优化，虞城县政务服务中心入围“2022（第五届）高质量发展营商环境优秀案例50强”、荣获“第三届（2022）全国政务服务软实力金典案例”、荣获“2022第十二届数据智能应用体验创新管理典范”。

“邮寄办”让异地办理业务越来越方便。虞城县结合三省交界的区位优势，积极与周边区县对接，战略签约，加入“跨省通办”百县联盟，与河北省吴桥县签订“跨省通办”合作协议，并加入其组织开展的跨省通办“百县联盟”阵营，与全国23个省份、136个区县签订了战略合作协议，拓展多地协作模式，与山东省、安徽省、江苏省、湖南省共10余个省市县签署合作协议，共同探索“跨省通办”运行模式，为虞城县政务事项“跨省通办”扩大了朋友圈，办事结果免费邮寄送达。目前，虞城县共梳理跨省通办事项167项，并在商丘市一体化平台、虞城县人民政府官网、虞城县营商环境网站、虞城县政务服务中心多渠道公示跨省通办事项清单。开设线下“跨省通办”窗口，实现更多政务服务事项一网受理、跨省通办，有效解决企业和群众异地办事“多地跑”“折返跑”等难题。（刘春梅 李景华）

(责编：曹淼、李源)

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