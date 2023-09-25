黄 鑫

原标题：软件业价值创造力持续释放

工信部近日发布数据显示，今年前7个月，我国软件和信息技术服务业运行态势平稳，软件业务收入保持两位数增长，利润总额增长加快。总体看，工业软件技术水平持续提升，人工智能大模型等创新技术不断突破，软件服务化趋势明显，推动软件业价值创造力进一步提高。

前7个月，我国软件业务收入64570亿元，同比增长13.6%；利润总额达7374亿元，同比增长13.4%，均保持两位数的高增长。

“前7个月，软件技术创新引领产业高质量发展，人工智能大模型、数字人等技术研发取得突破。软件与经济社会各领域的应用融合更加深入，本地生活、直播电商、工业软件等领域业务收入持续增长。国产软件和服务创新应用加快，基础软件、工业软件等领域业务收入较快增长。”赛智产业研究院院长赵刚说。

软件业利润何以实现高增长？中国电子信息产业发展研究院信软所软件产业研究室主任杨婉云认为，随着产业基础和创新体系日益完善，一批标志性成果填补关键软件领域空白，国产桌面操作系统内核性能已实现追赶，分布式数据库性能位居全球前列，工业软件融合支撑作用初显。

同时，信息技术服务持续向高端化发展，以云计算为代表的新兴平台服务稳居世界第一梯队，前7个月，云计算、大数据服务实现收入6409亿元，占信息技术服务收入的14.9%。

“云计算、大数据、互联网视频服务等业务规模持续扩大，边际成本递减，带动利润增长。不少国产软件产品被高价值用户广泛采用，产品附加值持续提升，产品利润得以保障。”赵刚说。

前7个月，软件产品收入14956亿元，同比增长11%。其中，工业软件产品收入1414亿元，同比增长13%。

浪潮云洲工业互联网首席技术官、副总经理商广勇认为，工业软件是工业场景数字化转型的重要抓手，有助于打造以数据为驱动、订单为抓手的创新服务模式。

赵刚表示，过去，我国操作系统、数据库等基础软件产品以及CAE（计算机辅助工程）、EDA（电子设计自动化）等工业软件产品的技术水平较低，市场占有率和收入不高。今年前7个月，政府和重点行业大力推进信息技术应用创新，直接推动软件产品产量、收入和利润稳定增长，但软件产品技术水平和国际市场竞争力仍有待提升。

数据显示，国产操作系统统信UOS软硬件适配数超过300万，在世界范围内形成了具有竞争力的规模。统信软件总经理刘闻欢认为，生态是操作系统的“护城河”，打造一条最宽阔的“护城河”，比单独某一项技术的领先要强得多。

前7个月，信息技术服务收入43022亿元，同比增长14.8%，在全行业收入中占比为66.6%。其中，云计算、大数据服务共实现收入6409亿元，同比增长16.2%；电子商务平台技术服务收入5707亿元，同比增长7.7%。

“信息技术服务收入快速增长的驱动力来自数字化转型、数字消费升级和技术创新。数字政府、数字经济等各类创新应用场景，推动高效低成本的云计算、大数据、企业服务等业务增长；互联网流量全面转向短视频和直播视频，互联网服务进一步下沉，带动直播电商、本地生活等服务市场快速增长；ChatGPT引发了新一轮数字技术革命，带动集成电路设计、大模型训练和大模型应用等信息技术服务业加快发展。”赵刚说。

信息技术服务收入占比连年提升，表明我国软件业产业结构进一步优化，软件服务化演进持续深入。杨婉云分析，随着数字化转型深度推进、信息基础设施加快发展，软件从基于产品的服务向基于云平台的服务转变，行业云服务市场不断扩大，云服务深度融合各行各业的应用场景。

360集团创始人周鸿祎介绍，360在云上建安全基础设施、公共服务设施，通过云化的安全资源和能力实现“安全即服务”，将纷繁复杂的数字安全工作优化为“协同处置”。新商业模式下客户固定成本投入大幅降低，软硬件均免费，根据需求为服务付费，企业网络安全投入低至原来的三分之一左右，实现降本增效。

(责编：申佳平、陈键)

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