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民营经济质效稳步提升

曾诗阳
2023年09月25日09:10 | 来源：经济日报
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原标题：民营经济质效稳步提升

　　全国工商联日前发布的“2023中国民营企业500强”榜单和《2023中国民营企业500强调研分析报告》显示，民营企业500强入围门槛达275.78亿元，比上年增加12.11亿元。

　　500强是民营企业的排头兵，其数据变化、排序升降是观察我国民营经济发展的一个窗口。超预期因素冲击之下，500强入围门槛仍创新高，体现出我国民营经济的综合实力、创新活力和市场竞争力稳步提升。

　　制造业更显韧性

　　2022年，民营企业500强营业收入总额39.83万亿元，上升3.94%，保持连年增长；资产总额46.31万亿元，止住上一年下降趋势，迎来显著回升；税后净利润、销售净利率等尽管有所下降，但降幅较上一年收窄。

　　在全球通胀压力持续加大、内外需不足等多重挑战下，民企500强能保持营收总额和资产总额双增长，足显韧性之强。“营收增长一方面是企业奋斗拼搏的结果，另一方面是我国市场仍有足够的机会和份额。不过，成本上升等外部性因素难以在短期内克服，因此利润水平和盈利能力有所回落。”北京市工商联副主席、振兴国际智库理事长李志起说。

　　值得一提的是，制造业企业继续在民企500强中保持主导地位，数量为322家，较上年增加21家，且营收总额、资产总额、纳税总额、就业人数等指标较上年均出现不同程度上涨。

　　李志起认为，在全球供应链遭受冲击的情况下，我国生产能力和生产秩序率先恢复，保障了出口增长，带动了民企制造业增长。与此同时，我国坚持把制造业作为全面发展实体经济的重点，延长制造业中小微企业缓税政策，加大制造业中长期贷款支持力度。“制造业获得政策支持的效果是立竿见影的，税费减免、研发费用加计扣除等举措都能使企业直接受益，再加上制造业企业实体资产相对丰厚，也更易获得贷款支持。”李志起说。

　　山东魏桥创业集团有限公司董事长张波介绍，作为制造业企业，近年来魏桥集团积极布局下游加工，建设魏桥轻量化基地，带动形成新能源轻量化高端装备制造产业集群。

　　工业是国民经济的主体和增长引擎，在复杂多变的外部环境下，更需要其发挥压舱石作用。“制造业民企数量的增长，显示出我国加快建设制造强国的坚定步伐和巨大动能，特别是重工业制造、装备制造以及现代数字技术智能制造保持较强进取势头。”长江产业经济研究院特聘研究员、中国民营经济研究会理事吴跃农说。

　　转型升级是趋势

　　报告显示，2022年，75.2%的民企500强实施转型升级。李志起认为，一方面，民营企业通过转型升级提高在产业链的话语权，在政策的支持引导下主动实施转型升级；另一方面，经济增速放缓、行业产能过剩、国际市场低迷等因素倒逼企业自我加压，改革发展模式。

　　恒力集团有限公司副总经理陈秋荣表示，恒力深耕研发创新，持续推进产业转型。

　　作为排头兵，500强的转型实践对于广大民营企业而言，具有示范和借鉴意义。

　　民企500强转型升级，主要依靠技术和管理创新、发展新业态新模式、提高环保性能等，背后离不开关键技术研发。最近3年，研发人员占员工总数比例超3%和研发经费投入强度超3%的民企500强数量连年增长。“越来越多的民营企业意识到，必须把关键核心技术掌握在自己手里。”李志起表示，企业愈加重视研发投入，表明民营经济正由资源驱动向创新驱动转变。

　　宁德时代新能源科技股份有限公司在榜单中名次跃升明显，该公司董事长曾毓群表示，宁德时代围绕固定式化石能源替代、移动式化石能源替代和市场应用集成创新三大发展方向，不断攻克动力及储能电池的关键核心技术，主动服务“双碳”战略。

　　“民营制造企业在创新上大幅投入，智转数改结出硕果，将推动我国经济发展不断提质增效，为经济增长的可持续性提供动力。”吴跃农说。

　　仍需持续提升信心

　　受外部环境影响，民企500强成本上升、需求不振的问题仍然存在。

　　从调研情况看，民企500强海外投资增速出现回落，反映原材料成本较高、用工成本上升、国内市场需求不足的500强企业数量较多。“这些问题难以靠企业自身消化，一些民营企业信心仍然不足。”李志起说。

　　面对民企发展遇到的困难和挑战，国家支持政策也密集出台。多家500强民企表示，强化民营经济“内在要素”和“自己人”的重要定位体现了民营企业的重要主体作用，在重大规划、重大项目、重大工程、重大活动中积极吸引民营企业参与，有效提振了发展信心。数据显示，近七成民企500强认为融资环境有所改善。

　　专家提出，尽管存在困难，但民企500强整体实力依然在增强，说明只要企业家不断提升经营管理能力，不断积累市场竞争经验，用活各类惠企政策，就能实现新的突破。

　　报告还显示，民企500强中，有419家希望进一步降低税率；超过200家希望进一步降低社保缴费基数和缴存费率、产业链上下游政策优惠统筹安排、出台鼓励创新税收优惠等政策。专家建议，各地区各部门要进一步优化民营企业发展环境，完善服务体系，推动政策加快落实落细，让政策红利更好惠及民营企业。

(责编：申佳平、陈键)
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