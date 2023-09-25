近日，平安银行携各合作伙伴在深圳共同举办“田间到城里 安心守护你”中国农民丰收节暨新市民卡发布会。会上，平安银行首张新市民卡（深圳特色版）亮相，为深圳新市民献上一份礼物。据悉，平安银行新市民卡包含“医教住行购”多重权益和优惠；活动现场多家企业联合提供暖心服务，为新市民带来多重大礼包。

新市民卡发布会在福田区水围文化广场举行。（受访者供图）

2022年3月，原中国银保监会、中国人民银行发布《关于加强新市民金融服务工作的通知》，要求“提高新市民金融服务可得性和便利性，切实增强新市民的获得感、幸福感、安全感”。作为改革开放前沿地，深圳市吸引了全国各地大量优秀人才前来工作、定居、生活，新市民群体超过1300万人，他们是城市发展的参与者、见证者。

平安银行方面介绍，一直以来，平安银行都把做好新市民金融服务作为践行“金融为民”理念的重要举措，为此，平安银行近日推出深圳新市民卡，满足深圳新市民在创业、就业、住房、教育、医疗等重点领域的金融需求。

平安银行深圳分行副行长何泽源表示，针对新市民群体在安心保障、身体健康、职业成长等方面的需求，新市民卡特别设置了多项权益。如，该卡提供了人身意外伤害险、线上问诊或购药券、电动车人身险及责任险平安三大权益供选择（三选一），打造一张“安心卡”；同时，联动深圳市暖心服务企业，荟聚人才培训、省钱优惠等权益，覆盖“医教住行购”领域，打造“省薪卡”“自我增值卡”，为新市民提供“田间到城里，安心守护你”暖心服务。作为“安心省薪卡”和“自我增值卡”，新市民卡期待助力大家完成从“田间到城里”“来了就是深圳人”角色转变，安心打拼圆梦深圳。

近年来，平安银行积极践行国家战略，结合自身特色探索乡村振兴金融服务421模式，通过融资、融智、品牌和科技四个赋能，促进综合金融与三农场景的深度融合，打造一个在政府指导下，集农企、银行、保险、农研院所于一体的产业振兴共建平台。截至目前，平安银行已开发一个数字村平台，打造11个智慧农业基地，拓展15个惠农贷应用场景，开发17条乡村文旅精品路线，培育8万个致富带头人，发放乡村振兴卡17万张，帮扶农产品销售1.7亿余元，在全国28个省份投放近千亿元乡村振兴支持资金，有力支持国家乡村振兴战略。

民之所盼，平安相向。平安银行方面表示，做好新市民金融服务，是平安的使命和夙愿。未来，平安将持续坚持“金融为民”发展理念，挖掘新市民在创业、就业、教育、医疗等领域的金融需求，助力新市民的增强安全感、获得感、幸福感、认同感和归属感，持续创新金融保障，提升服务能力，为不断满足人民对美好生活的向往贡献平安力量。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经