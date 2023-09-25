日前，人民网舆情数据中心/人民在线发布《跨境电商助力中国制造品牌出海现状及趋势洞察报告》（以下简称《报告》）。

《报告》基于政府部门公开信息、大数据技术应用和智能化平台数据、相关学术文献、媒体报道等数据信息，从跨境电商相关国家政策支持情况及行业企业发展现状、助力中国制造品牌出海的意义与挑战、未来发展趋势三个维度进行综合分析，以期助力有关单位把握跨境电商发展特征和机遇、梳理成熟经验做法、构建具有自身特色的跨境发展模式，进而增强自身实现高质量、可持续发展的内生动能。

《报告》指出，随着数字新基建和信息技术迭代，跨境电商物流体系不断完善，能够提供高效便捷的跨境电商服务，为消费者提供更好的购物体验，同时，海外客户结构和贸易方式也产生了变化，年轻一代的客户群里更加倾向于通过跨境直播等“网络化”“媒体化”方式快速了解企业生产能力。相关数据显示，电商发展获得公众认可程度较高，侧面反映出跨境电商是打通外国市场、服务中国制造业出海、带动消费回暖、推动民营经济发展的重要媒介。

《报告》强调，跨境电商平台促进中国制造品牌出海对于国内国际带来多方面意义。在推动“一带一路”贸易方面，中国与共建“一带一路”国家的数字经济合作正在不断深化。例如，以阿里巴巴国际站、来赞达、速卖通等为代表的多个国内外头部电商平台都在义乌设立了城市服务中心，随着“丝路电商”越走越宽，义乌的外贸企业也从以欧美市场为主向多点开花转型。

在促进民营经济发展方面，跨境电商平台在促进对外贸易中发挥重要作用，成为外贸转型升级的新动能和外贸创新发展的重要引擎。例如，拼多多实施多多出海扶持计划一年以来，已助力万余家工厂成功出海，触达20多个国家及地区的消费者。

在促进区域经济发展方面，自2015年以来，跨境电子商务综合试验区发展数量逐年增加，电商试验区名单已经从大城市向小城市延伸，电商试验区的覆盖面进一步扩大，地点进一步增多，未来将更好地带动小城市电商发展，促进区域经济发展。

在提升国家正面形象方面，中国企业出海经历着从产品出海向品牌出海升级，随着更多跨境电商第三方平台的出现，依托跨境电商“买全球、卖全球”正成为众多外贸企业和跨境平台的“双向奔赴”。在此过程中，中国品牌正面形象得以较好传播。

《报告》表示，跨境电商平台仅凭价格优势越来越难以维持长期竞争力，不仅需要提供与海外平台比肩的优质产品和电商服务，也要理解当地消费者的习惯，并找到自己的差异点；跨境电商平台迈入“精耕细作”新阶段，有不容忽视的风险与挑战，还需保持战略定力，成为促进经济稳进提质的重要力量。

《报告》建议，跨境电商企业一是应注重强化自主品牌的经营管理意识，不断提升市场受众对企业自主品牌的认同感和信任感。例如，多多跨境的核心方向便是打造新型供应链关系，助力制造业工厂积极发挥工贸优势，拓展市场空间、培育自主品牌。二是在顶层设计中制定数字化发展战略，以数字技术为基础构建完善的数字化跨境电商服务生态体系，包含围绕跨境电商企业贸易各环节所构成的生态体系。

(责编：曹淼、李源)

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