人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“解锁”新玩法 农文旅融合绘就乡村振兴新图景

王绍绍
2023年09月26日09:27 | 来源：人民网
小字号

碧水映蓝天，宜居宜业的江城正焕发新的活力。近年来，武汉市通过实施全域整治、连片打造，形成黄陂木兰大道、新洲桂花大道、蔡甸嵩阳大道、江夏鲁湖田园综合体等乡村振兴示范带。“2023媒体融合发展论坛”人民日报社采访调研团近期走近江城，感受农文旅融合过程中形成的乡村振兴壮美画卷。

建设宜居宜业和美乡村，要充分发挥文化赋能作用，挖掘提升乡村人文价值，培育乡村发展新动能。

场景创新 推动农文旅融合发展

在农文旅融合发展的过程中，深挖乡村文化与民俗特色，创新消费场景，能够拓宽产业边界，推动文旅更深程度的融合，有效促进乡村振兴。

“以前村里资源匮乏，全村抛荒耕地达85%以上，常年居住人口不足20%，房屋闲置率达85%，农田、农房和田园风光等资源贬值，没有产业，留不住人。”受政策感召、回乡反哺的葛天才说，他决定为家乡发展出一份力。2018年，葛天才响应黄陂区委区政府“三乡工程”的号召，成为黄陂区杜堂村第一书记。

在乡村“引路人”的带动作用下，通过流转荒地、改造村湾民房、开发农耕体验、滨湖亲水、精品民宿等产业项目，黄陂区共创农旅融合“木兰游”品牌，将“空心村”成功打造为4A级景区“木兰花乡”。据悉，近年来，黄陂区持续推进全域旅游发展，形成1000平方公里木兰文化生态旅游区，以地域民俗特色为抓手，结合木兰故事与文化传承，呈现沉浸式文旅新场景，同时立足空间要素，打造“乡村观光游”消费新场景。

今年，武汉首座不夜城——“木兰不夜城”在武汉市黄陂区木兰花乡景区内正式开街，“木兰不夜城”内设15大主题舞台以及每日30场的艺术演绎，沉浸式主题互动表演、特色鲜明的夜游产品满足了游客多样化的需求。通过持续的投入与创新升级，木兰花乡景区从“花”经济到“夜”经济的转变为农文旅市场注入了新的活力。

夜幕降临，游客们来到木兰不夜城。受访者供图

夜幕降临，游客们来到木兰不夜城。受访者供图

业态创新 民宿经济点亮乡村游

随着人们的旅游需求向多元化、个性化方向转变，乡村旅游与民宿业也迎来了新机遇，依山傍水的民宿集群备受广大游客青睐。

石头砌墙、木头制桌、竹子编灯，在湖北黄陂打造的乡村休闲民宿中，游客可以体验炒茶、酿酒、刺绣等传统技艺，享受生活的慢节奏。

众多民宿坐落于夫子山山麓。人民网 王绍绍摄

众多民宿坐落于夫子山山麓。人民网 王绍绍摄

以农促旅，以旅兴农。黄陂区的民宿产业蓬勃发展，已经打造出一批具有本土特色的优质民宿。黄陂区文化和旅游局数据显示，全区民宿已有近2000家，覆盖全域19个街乡，精品民宿占比逐年上升。

“近两年，高品质‘微旅游’兴起，越来越多的消费群体选择近郊有品质、有体验感的民宿入住。黄陂地处武汉大都市近郊，又是首批国家全域旅游示范区，生态环境优越、山水资源丰富，自然备受青睐。”武汉市民宿协会有关负责人说。

瞄准文旅产业发展的黄金赛道，黄陂区大力发展民宿经济，推进精品民宿集聚区的建设，形成以主打黄陂本土民居建筑特色的环木兰山民宿集群，以及融合多元建筑特色、主打浪漫生活气息的环木兰湖民宿集群。

业内专家认为，业态创新增强了文旅融合的内生动力。挖掘文化资源内涵，以旅游化方式多维呈现文化符号，形成文旅融合新业态，能够为文旅产业发展提供新动力。

模式创新 促进乡村旅游高质量发展?

早在2005年，武汉市东西湖区的慈惠街道就以粉壁、黛瓦、马头墙的徽派风格改造旧村居，使最西端的鸦渡大队变成了武汉最早的“网红村”——石榴红村。但以前的石榴红村，旅游只有采摘、烧烤、农家乐“老三样”，游玩体验、住宿购物都是短板，游客来了只能一日游，很难过夜。  

而今，突破传统农家乐模式，积极实施乡村振兴战略，慈惠街道对鸦渡和蔡家两个社区进行环境提升、景观改造，形成了全新的“乡伴慈惠”旅游区。通过植入艺术、休闲、文旅、研学、餐饮、民宿等元素，打造爆款项目，形成颇具田园特色的农旅产业链，吸引更多游客驻足，为缔造和美乡村、农文旅融合探索了一条新路子。

乡村民宿集群化发展。人民网 王绍绍摄

乡村民宿集群化发展。人民网 王绍绍摄

业内专家表示，以乡土文化为基础，有效整合和激活乡村优秀传统文化，使之与城市引入的多元文化业态有机融合，能够形成具有市场竞争力的特色文化产业品牌。

在汉江边，东西湖区以美丽乡村示范点为载体，串联水果、蔬菜采摘等农事体验项目，结合乡间民宿的建设，打造乡伴慈惠亲子研学休闲游。多元的农事体验、亲子研学线吸引游客的同时，也为东西湖区的乡村振兴带来了更多可能。

湖北省社会科学院农村经济研究所彭婵娟认为，全面推进乡村振兴，要立足特色资源，坚持科技兴农，因地制宜发展乡村旅游、休闲农业等新产业新业态。为更好适应经济社会发展节奏和消费需求变化，乡村文旅行业需加强科学治理，既要建立起完善有效的行业治理体系，也要探索优化产业发展模式，从而不断催生内涵更加丰富、形式更加多样、服务更加周到的乡村文化旅游产品，推动乡村文化旅游产业转型升级。

(责编：申佳平、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国工程院发布中国电子信息工程科技发展十四大技术挑战
　　人民网北京9月26日电 （记者赵竹青）中国工程院信息与电子工程学部、中国信息与电子工程科技发展战略研究中心25日在北京、香港同步发布“中国电子信息工程科技发展十四大技术挑战（2023）”，分析了我国电子信息工程科技在数字、信息化、微电子光电子等14个领域所面临的技术挑战。 中国工程院副院长吴曼青表示，当前世界之变、时代之变、科技之变正以前所未有速度和规模席卷而来，科学技术发展已进入由信息科技、生命科学、生物技术、新材料与先进制造、新能源与环保科技等构成的集群创新时代。…
陕西靖边：苹果成熟采摘忙
　　金秋时节，走进位于陕西榆林市靖边县龙洲镇龙二村的丹霞富士种植农民专业合作社果园内，连片的苹果林郁郁葱葱、枝繁叶茂，红彤彤的苹果俏耀枝头、香气四溢。苹果树下，已经采摘好的红嘎啦苹果成堆、成筐摆放，一派丰收的喜人场景。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部