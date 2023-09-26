人民网北京9月26日电 （记者杜燕飞）新型电力系统是新型能源体系的重要组成部分。一直以来，如何加快构建新型电力系统成为业内关注的热点。日前，在2023中国电力规划发展论坛上，与会专家表示，要挖掘源网荷储各侧在保障电力安全供给方面的作用，构建多元综合保障体系，通过建立源网荷储一体化运行模式，实现电力供需协同。

今年6月，国家能源局组织发布的《新型电力系统发展蓝皮书》指出，新型电力系统具备安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合四大重要特征，其中安全高效是基本前提，清洁低碳是核心目标，柔性灵活是重要支撑，智慧融合是基础保障，共同构建起新型电力系统的“四位一体”框架体系。

“要重视国情和资源禀赋。当前，我国仍处于以煤炭为主体的能源时代，能源转型战略思路是化石能源清洁化、清洁能源规模化、多种能源综合化，需要统筹兼顾安全、经济、低碳、高效四个方面。我国电力行业面临电力保供、碳减排、系统安全稳定、能源资源和负荷中心逆向分布、灵活支撑电源不足、终端消费电气化水平和能效有待提高等诸多挑战。”中国工程院院士刘吉臻表示，必须加快构建新型电力系统，通过提高绿色发电装机、电量占比实现清洁低碳；通过保障资源供给安全、系统运行安全、发电和电网供给能力充足实现安全充裕；通过完善市场机制，建立新型电力市场实现经济高效；通过建立源网荷储一体化运行模式，实现供需协同；通过数字赋能，实现控制系统灵活智能。

“预计到2030年，我国人均用电量达到8300-8800千瓦时左右， 2040年，我国人均用电量约为10000-11000千瓦时。”电力规划设计总院副院长刘世宇表示，为做好电力保供，要充分挖掘源网荷储各侧在保障安全供给方面的作用，通过科技创新，构建多元综合保障体系，通过大力推进新能源可靠替代、布局电网侧系统级储能电站、挖掘电动汽车等需求侧调节潜力、加强电网资源平台配置作用，强化供需协同，多措并举保障电力系统安全充裕。

在新能源可靠替代方面，水电水利规划设计总院副总工程师谢宏文表示，持续推动降本增效，是保障新能源发电健康可持续发展的核心动力。要按照以大型风光电基地为基础，以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑，以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的“三位一体”整体规划思路推进沙漠、戈壁、荒漠大型新能源基地开发。坚持西部、东部并举，集中式、分散式并举开发。

“电力行业实现高质量发展，规划要先行。”中国电力发展促进会常务副会长兼秘书长游敏表示，当前，新能源渗透率不断提高，电力系统高比例新能源、高比例电力电子设备接入的“双高”特性日益突出，源网荷储一体化运行与优化控制、数字技术与电力技术相融并进等给电力规划提出新的挑战。

国网能源研究院副总经理单葆国表示，在构建新型电力系统背景下，需求侧管理已经在电力安全报告、清洁能源发展、能源系统经济运行、终端能效提升等方面体现出价值。未来需求侧管理还需在法律法规、市场改革、价格机制、技术创新、标准体系等方面获得进一步支持，以期发挥更大作用。

(责编：申佳平、吕骞)

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