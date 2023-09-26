人民网北京9月26日电 （记者杜燕飞）钢铁行业是国民经济的基础性、支柱型产业，推动钢铁行业高质量发展离不开标准的引领。日前，在冶金工业规划研究院主办的2023（第五届）钢铁行业高质量发展标准化论坛上，与会专家表示，标准是推动钢铁行业高质量发展的重要抓手。要发挥标准的基础性、引领性作用，夯实标准化根基，以标准化支撑行业高质量发展，助力质量强国建设。

日前，工信部等七部委联合印发的《钢铁行业稳增长工作方案》指出，建立健全产品质量评价体系，加快推动钢材产品提质升级，制定钢铁产品质量分级标准，推动质量分级评价结果在航空航天、船舶与海洋工程装备、能源装备、先进轨道交通及汽车、高性能机械、建筑等领域的采信应用。

“当前，中国钢铁在装备、技术、产品等硬实力上已具有世界一流能力，但在标准支撑作用和引领方面还有待进一步提升。”中国钢铁工业协会党委副书记、副会长兼秘书长姜维表示，未来，钢铁行业标准化工作应继续发挥标准的基础性、引领性作用，以《国家标准化发展纲要》为根本遵循，重点把握绿色化、智能化、高端化和国际化，推动钢铁行业标准化工作再上新台阶，为我国钢铁工业高质量发展作出更大贡献。

中国质量万里行促进会副会长兼首席质量官工作委员会主任、江苏省市场监管局原一级巡视员冯新南表示，标准是推动钢铁行业高质量发展的重要抓手，是实现我国由钢铁大国迈向钢铁强国的重要举措。标准化如何更好的发挥推动和引领作用，是促进钢铁行业健康发展的迫切需要。当前中国正从钢铁大国走向钢铁强国，需下最大气力抓好质量效益全面提升。

“要有高质量发展就必须先有高标准。我国制造业大而不强的主要原因是产业技术基础薄弱，尤其是产业质量技术基础薄弱，实现我国制造业高质量发展的关键是‘补短板’。”中国金属学会理事长、国际标准化组织（ISO）原主席张晓刚认为，我国钢铁工业高质量发展的最终追求和真正要解决的问题，应是通过高质量转型，培养出一批全球公认的能够站在世界产业链价值链顶端的世界一流企业。

针对下一步我国钢铁行业标准化工作开展，姜维建议，响应国家政策要求，引领钢铁行业高质量发展；立足服务行业，以标准化支撑行业发展；提升标准化对外开放水平，推动国内国际标准化协同发展；不断加强人才队伍建设，打造具有国际影响力的标准领军人才；树立行业质量标杆，加快培育钢铁行业优质企业。

与此同时，推动钢铁行业高质量发展离不开品牌的积淀。冯新南表示，抓好质量工作，品牌是关键。展望未来，中国钢铁要想真正实现由“中国产品向中国品牌转变”，唯有提高产品供给质量，打造钢铁知名品牌，塑造品牌良好形象。

“标准是将下游客户、市场、社会等需求进行准确、科学转化的媒介，是钢铁企业具体化、规范化实现质量目标的技术基础。品牌关系到企业盈利能力强弱，甚至是影响企业盈亏平衡的重要因素。”冶金工业规划研究院院长范铁军认为，当前，下游用钢需求出现新亮点，更加注重专业细分领域产品品牌，要以标准认证助力品牌建设。

冶金工业规划研究院院长范铁军认为，标准是将下游客户、市场、社会等需求进行准确、科学转化的媒介，是钢铁企业具体化、规范化实现质量目标的技术基础。品牌关系到企业盈利能力强弱，甚至是影响企业盈亏平衡的重要因素。当前，下游用钢需求出现新亮点，更加注重专业细分领域产品品牌，要以标准认证助力品牌建设。

值得一提的是，当前，数字经济的发展要求标准必须以数据、模型、程序、软件工具等形态进行存储和调用，以新的标准形态和新的标准形成机制提供服务。传统标准形式由于效率低、缺乏动态关联更新能力、标准制定周期过长等原因，已不能满足数字经济发展需要。

“标准数字化指利用数字技术对标准文本及生命周期全过程赋能，使标准承载的内容能够通过数字设备进行读取、传输与使用的过程。”国家市场监督管理总局标准技术管理司原司长、中国标准化协会理事长于欣丽表示，标准数字化在推动钢铁行业高质量发展中具有重要作用，可以提高生产效率，创新商业模式，实现知识服务，有效整合产业链，提升行业整体水平，营造创新生态，实现标准内容的与时俱进，辐射带动其他行业发展。

(责编：申佳平、吕骞)

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