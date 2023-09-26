人民网记者 李栋

金秋时节，满眼金黄。走进湖北省荆门市屈家岭蜜本南瓜种植基地，纵横交错的藤蔓下，一个个南瓜圆润饱满、肉厚结实、色泽诱人。

“今年有了专业的技术人员指导，我们今年的南瓜产量增加了1000多斤，品质也有了很大的提高，今年又是一个丰收年。”种植户熊志军站在田边，笑意盈盈。

农产品生产一头连着农业、农村和农民，一头连着工业、城市和市民，是体量大、产业关联度高、农民受益面广的乡村产业。近年来，侨资企业利用自身独特的产能优势，带动了乡村特色产业发展，织就了一幅产业兴、农民富的乡村振兴图景。

屈家岭种植户展示今年收获的南瓜。人民网记者 王天乐摄

全面推进乡村振兴是新时代建设农业强国的重要任务。实施乡村振兴，产业是基础。从当初的单打独斗，到现在的抱团闯市场，当地种植户现在的底气越发十足，这种底气来得益于完美公司的定向帮扶。

“蜜本南瓜具有益气、润肺止咳、化痰、排尿、消肿、消炎止痛、护肤美容、驱虫、解毒、促进消化。因为南瓜还含有粗纤维，可以促进胃肠道的蠕动，减少脂肪在体内的积累。”讲起南瓜的品种及好处，南瓜种植基地负责人林帮柱滔滔不绝。

站在瓜田边，林帮柱回忆起当初发展的模式：“起初的农户自行种植，然后采用购销的方式……”但单打独斗的弊端也同时显现出来：从农户手里收购的南瓜，既难保证质量，也难以保证采购要求的新鲜度。

困局如何破？“根据公司对质量的要求，通过从种植户手中承包土地，大面积集中连片种植模式，如今8000亩的种植规模，既保证了质量，也保证了农产品的准点交付。”在林帮柱看来，通过统一南瓜品种、统一种植土壤，规范种植管理，叠加工厂在种植、收获的严格把控，大幅度提高了产品的质量稳定性、口味稳定性、风味稳定性。

“你看，原材料新鲜着呢。”林帮柱指着刚收购的南瓜介绍，得益于基地与工厂距离较近，现在在原料新鲜度及稳定性上的把控也有所提高。“可以为完美的消费者提供质量更优、风味更好、新鲜度更佳的产品，护卫大家的健康。”

瓜种的好不好，技术支撑是关键。以前种植户自己种植南瓜，从量到质都存在不小的技术短板，经过土地连片种植之后，技术优势有了大显身手的舞台，农民的收入有了一个逐步的提高。“现在农民的年收入从之前的2万-4万元已跃升到6万的台阶。”林帮柱说。

产业是根线，一头连着农民的钱袋子，一头连着乡村的后续发展。现如今，完美公司正联手种植户聚焦“生态、产业、乡村振兴”三向发力，共同下好“一子落满盘活”产业棋，让南瓜蛋变成当地农民致富的“金蛋蛋”，一幅美丽的产业振兴新画卷，正在荆门大地徐徐展开。

(责编：申佳平、吕骞)

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