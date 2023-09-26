人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

乡村行·看振兴系列报道

下好“一子落满盘活”产业棋 侨企助力南瓜蛋变成致富“金蛋蛋”

人民网记者 李栋
2023年09月26日09:27 | 来源：人民网
小字号

金秋时节，满眼金黄。走进湖北省荆门市屈家岭蜜本南瓜种植基地，纵横交错的藤蔓下，一个个南瓜圆润饱满、肉厚结实、色泽诱人。

 “今年有了专业的技术人员指导，我们今年的南瓜产量增加了1000多斤，品质也有了很大的提高，今年又是一个丰收年。”种植户熊志军站在田边，笑意盈盈。

农产品生产一头连着农业、农村和农民，一头连着工业、城市和市民，是体量大、产业关联度高、农民受益面广的乡村产业。近年来，侨资企业利用自身独特的产能优势，带动了乡村特色产业发展，织就了一幅产业兴、农民富的乡村振兴图景。

屈家岭种植户展示今年收获的南瓜。人民网记者 王天乐摄

屈家岭种植户展示今年收获的南瓜。人民网记者 王天乐摄

全面推进乡村振兴是新时代建设农业强国的重要任务。实施乡村振兴，产业是基础。从当初的单打独斗，到现在的抱团闯市场，当地种植户现在的底气越发十足，这种底气来得益于完美公司的定向帮扶。

“蜜本南瓜具有益气、润肺止咳、化痰、排尿、消肿、消炎止痛、护肤美容、驱虫、解毒、促进消化。因为南瓜还含有粗纤维，可以促进胃肠道的蠕动，减少脂肪在体内的积累。”讲起南瓜的品种及好处，南瓜种植基地负责人林帮柱滔滔不绝。

站在瓜田边，林帮柱回忆起当初发展的模式：“起初的农户自行种植，然后采用购销的方式……”但单打独斗的弊端也同时显现出来：从农户手里收购的南瓜，既难保证质量，也难以保证采购要求的新鲜度。

困局如何破？“根据公司对质量的要求，通过从种植户手中承包土地，大面积集中连片种植模式，如今8000亩的种植规模，既保证了质量，也保证了农产品的准点交付。”在林帮柱看来，通过统一南瓜品种、统一种植土壤，规范种植管理，叠加工厂在种植、收获的严格把控，大幅度提高了产品的质量稳定性、口味稳定性、风味稳定性。

“你看，原材料新鲜着呢。”林帮柱指着刚收购的南瓜介绍，得益于基地与工厂距离较近，现在在原料新鲜度及稳定性上的把控也有所提高。“可以为完美的消费者提供质量更优、风味更好、新鲜度更佳的产品，护卫大家的健康。”

瓜种的好不好，技术支撑是关键。以前种植户自己种植南瓜，从量到质都存在不小的技术短板，经过土地连片种植之后，技术优势有了大显身手的舞台，农民的收入有了一个逐步的提高。“现在农民的年收入从之前的2万-4万元已跃升到6万的台阶。”林帮柱说。

产业是根线，一头连着农民的钱袋子，一头连着乡村的后续发展。现如今，完美公司正联手种植户聚焦“生态、产业、乡村振兴”三向发力，共同下好“一子落满盘活”产业棋，让南瓜蛋变成当地农民致富的“金蛋蛋”，一幅美丽的产业振兴新画卷，正在荆门大地徐徐展开。

(责编：申佳平、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
14大挑战！我国电子信息技术这些领域待突破
　　人民网北京9月26日电 （记者赵竹青）中国工程院信息与电子工程学部、中国信息与电子工程科技发展战略研究中心25日在北京、香港同步发布“中国电子信息工程科技发展十四大技术挑战（2023）”，分析了我国电子信息工程科技在数字、信息化、微电子光电子等14个领域所面临的技术挑战。 中国工程院副院长吴曼青表示，当前世界之变、时代之变、科技之变正以前所未有速度和规模席卷而来，科学技术发展已进入由信息科技、生命科学、生物技术、新材料与先进制造、新能源与环保科技等构成的集群创新时代。…
陕西靖边：苹果成熟采摘忙
　　金秋时节，走进位于陕西榆林市靖边县龙洲镇龙二村的丹霞富士种植农民专业合作社果园内，连片的苹果林郁郁葱葱、枝繁叶茂，红彤彤的苹果俏耀枝头、香气四溢。苹果树下，已经采摘好的红嘎啦苹果成堆、成筐摆放，一派丰收的喜人场景。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部