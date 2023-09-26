人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

溯源蒙牛＂三只小牛＂ 见证新一代软牛奶的硬实力

2023年09月26日10:04 | 来源：中国网商务
小字号

原标题：央媒溯源蒙牛＂三只小牛＂ 见证新一代软牛奶的硬实力

蒙牛集团牢记“国之大者”，当好民族奶业振兴先行者，旗下功能牛奶标杆品牌——三只小牛，应当前多元化、多层次的消费新趋势，不断增加高质量供给，于今年推出软牛奶系列“2.0版本”——“高钙软牛奶”。这是三只小牛深耕功能乳品细分领域的一次战略升级，在竞争剧烈的传统白奶市场中开辟出蓝海。

9月，新华网等多家央媒走进三只小牛位于蚌埠的牧场及工厂，深探智造产业链，还原从一棵草到一杯奶的过程，解密一杯适合中国胃的好牛奶如何从这里走进千家万户。

好牛产好奶，从奶源开始精准匹配中国胃

好牛产好奶，是一条亘古不变判断好奶的标准，而好牛，天然来自好牧场。蚌埠牧场位于北纬40°，这里日照充足，昼夜温差大，空气湿度高，为多汁牧草的生长提供了良好的条件。牧场占地约3500亩，是亚洲单体存栏量最大的牧场。

整洁的牛舍内，一头头健硕的奶牛正在悠闲休憩。一旁的挤奶车间，随着利拉伐挤奶转盘启动运转，奶牛们自动排队挤奶。整个过程基本不需要人工参与，每头奶牛的产奶量、奶质等信息实时传输至后台，从源头把控每一滴牛奶的品质，为一杯中国好奶打下坚实基础。

自诞生之日起，三只小牛就专注数字养牛、智能养牛、科学养牛，让每一头奶牛都能吃的好、住的好、身体好、心情好，保证每一头奶牛的健康成长。三只小牛深知掌握核心养牛技术，运用科学管理手段，保证优质奶源，才有资格有条件谈“为中国胃造中国奶”。

牧场负责人介绍，三只小牛不光养牛有方，其实从选牛环节开始优中选优。目前牧场主要饲养的是荷斯坦牛、A2基因型牛和娟姗牛，之所以选这三种牛，也是基于三只小牛对国人的饮奶痛点和多样化饮奶需求的充分洞察。

荷斯坦牛是世界上公认的产奶量最高的奶牛，三只小牛高钙软牛奶就是用荷斯坦牛产的奶生产的；A2基因型牛全世界仅有3.8%，是很珍惜的品种，它产的奶含有A2β酪蛋白，更加亲和国人的肠胃，更好吸收，也更适合孩子饮用，三只小牛的DNA牛奶和睡前30分就是产自A2基因型牛；另外娟姗牛也是很珍稀的牛种，富含优质乳蛋白和乳脂，它生产的牛奶口感非常醇厚。该负责人同时还表示，“像这样的大规模牧场在全国有50多个，目前优质奶牛存栏量超过48万头，日产鲜奶可达到7700吨，完全可以满足国人对牛奶的需求量。”

生产标准对标全球，“智”造国人专属好奶

在生产模式上，三只小牛也先人一步，创新采用“种养加一体化”的集约化生产模式，从种植、养殖、加工到产品完成，上百道工序严格把控，实现了全产业链、各环节零距离无缝链接，生产过程无死角全面监管，保证了原奶营养纯净。

这种集约化的生产模式省去了原奶存储运输等环节，充分保留了牛奶中的营养和生物活性物质。从挤奶到加工，不到2小时就可以完成，可以最大程度保留新鲜原乳的营养价值。工厂经理表示：“我们具备国内乃至世界领先的生产技术及生产效率，无论是硬件条件还是技术水平，都有底气说为中国人打造适合自己肠胃的新鲜牛奶！”

讲究技术和效率的同时，三只小牛也不放过任何一个细节。

每一批原奶都要经过上百项原奶国际标准检测，其中包括2项毒素检测、4项重金属检测、8项污染物检测等等。以微生物指标为例，欧盟的标准为≤10万，而三只小牛牛奶微生物总数≤1万。三只小牛站在全球视角，坚持高起点、高定位、高标准，通过先进的管理理念、装备设施、生产技术，让牛奶品质以量化数据与消费者沟通。

以高钙软牛奶为蓝本，始终为中国胃造中国奶

三只小牛软牛奶采用EHT酶水解技术，添加了乳糖酶分解牛奶中的乳糖，主打“空腹也能喝”、“冷热都能喝”、“乳糖不耐随意喝”三大场景。高钙软牛奶还额外添加了来自牛奶的乳钙，让整个牛奶的钙含量比普通牛奶高出50%，达到了150毫克每100毫升；另外添加维生素D，能够使肠胃对钙的吸收率提升30%-40%，营养更好，吸收率更高。

在本次参观中，三只小牛的“前牧后厂”给媒体留下了深刻印象，切身体验后，能够感受到三只小牛的气质——拥有规模化、现代化、标准化的牧场、全国数字化最先进的工厂，投射出三只小牛的深厚积淀；在此基础上又具有十足的自驱力，始终对每个生产细节精细打磨，力求完美。

一款硬核品质牛奶的诞生并不容易，从最初的原料准入、生产线数十道工序的精密管控，到品质检验，最终抵达消费者手中，三只小牛以养殖、研发、生产、销售全供应链优势为基础，以科学饲养、科学成分、科学饮奶的理念为保证，使得品牌可以坚定走在功能性牛奶领域前列。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国工程院发布中国电子信息工程科技发展十四大技术挑战
　　人民网北京9月26日电 （记者赵竹青）中国工程院信息与电子工程学部、中国信息与电子工程科技发展战略研究中心25日在北京、香港同步发布“中国电子信息工程科技发展十四大技术挑战（2023）”，分析了我国电子信息工程科技在数字、信息化、微电子光电子等14个领域所面临的技术挑战。 中国工程院副院长吴曼青表示，当前世界之变、时代之变、科技之变正以前所未有速度和规模席卷而来，科学技术发展已进入由信息科技、生命科学、生物技术、新材料与先进制造、新能源与环保科技等构成的集群创新时代。…
陕西靖边：苹果成熟采摘忙
　　金秋时节，走进位于陕西榆林市靖边县龙洲镇龙二村的丹霞富士种植农民专业合作社果园内，连片的苹果林郁郁葱葱、枝繁叶茂，红彤彤的苹果俏耀枝头、香气四溢。苹果树下，已经采摘好的红嘎啦苹果成堆、成筐摆放，一派丰收的喜人场景。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部