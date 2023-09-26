原标题：央媒溯源蒙牛＂三只小牛＂ 见证新一代软牛奶的硬实力

蒙牛集团牢记“国之大者”，当好民族奶业振兴先行者，旗下功能牛奶标杆品牌——三只小牛，应当前多元化、多层次的消费新趋势，不断增加高质量供给，于今年推出软牛奶系列“2.0版本”——“高钙软牛奶”。这是三只小牛深耕功能乳品细分领域的一次战略升级，在竞争剧烈的传统白奶市场中开辟出蓝海。

9月，新华网等多家央媒走进三只小牛位于蚌埠的牧场及工厂，深探智造产业链，还原从一棵草到一杯奶的过程，解密一杯适合中国胃的好牛奶如何从这里走进千家万户。

好牛产好奶，从奶源开始精准匹配中国胃

好牛产好奶，是一条亘古不变判断好奶的标准，而好牛，天然来自好牧场。蚌埠牧场位于北纬40°，这里日照充足，昼夜温差大，空气湿度高，为多汁牧草的生长提供了良好的条件。牧场占地约3500亩，是亚洲单体存栏量最大的牧场。

整洁的牛舍内，一头头健硕的奶牛正在悠闲休憩。一旁的挤奶车间，随着利拉伐挤奶转盘启动运转，奶牛们自动排队挤奶。整个过程基本不需要人工参与，每头奶牛的产奶量、奶质等信息实时传输至后台，从源头把控每一滴牛奶的品质，为一杯中国好奶打下坚实基础。

自诞生之日起，三只小牛就专注数字养牛、智能养牛、科学养牛，让每一头奶牛都能吃的好、住的好、身体好、心情好，保证每一头奶牛的健康成长。三只小牛深知掌握核心养牛技术，运用科学管理手段，保证优质奶源，才有资格有条件谈“为中国胃造中国奶”。

牧场负责人介绍，三只小牛不光养牛有方，其实从选牛环节开始优中选优。目前牧场主要饲养的是荷斯坦牛、A2基因型牛和娟姗牛，之所以选这三种牛，也是基于三只小牛对国人的饮奶痛点和多样化饮奶需求的充分洞察。

荷斯坦牛是世界上公认的产奶量最高的奶牛，三只小牛高钙软牛奶就是用荷斯坦牛产的奶生产的；A2基因型牛全世界仅有3.8%，是很珍惜的品种，它产的奶含有A2β酪蛋白，更加亲和国人的肠胃，更好吸收，也更适合孩子饮用，三只小牛的DNA牛奶和睡前30分就是产自A2基因型牛；另外娟姗牛也是很珍稀的牛种，富含优质乳蛋白和乳脂，它生产的牛奶口感非常醇厚。该负责人同时还表示，“像这样的大规模牧场在全国有50多个，目前优质奶牛存栏量超过48万头，日产鲜奶可达到7700吨，完全可以满足国人对牛奶的需求量。”

生产标准对标全球，“智”造国人专属好奶

在生产模式上，三只小牛也先人一步，创新采用“种养加一体化”的集约化生产模式，从种植、养殖、加工到产品完成，上百道工序严格把控，实现了全产业链、各环节零距离无缝链接，生产过程无死角全面监管，保证了原奶营养纯净。

这种集约化的生产模式省去了原奶存储运输等环节，充分保留了牛奶中的营养和生物活性物质。从挤奶到加工，不到2小时就可以完成，可以最大程度保留新鲜原乳的营养价值。工厂经理表示：“我们具备国内乃至世界领先的生产技术及生产效率，无论是硬件条件还是技术水平，都有底气说为中国人打造适合自己肠胃的新鲜牛奶！”

讲究技术和效率的同时，三只小牛也不放过任何一个细节。

每一批原奶都要经过上百项原奶国际标准检测，其中包括2项毒素检测、4项重金属检测、8项污染物检测等等。以微生物指标为例，欧盟的标准为≤10万，而三只小牛牛奶微生物总数≤1万。三只小牛站在全球视角，坚持高起点、高定位、高标准，通过先进的管理理念、装备设施、生产技术，让牛奶品质以量化数据与消费者沟通。

以高钙软牛奶为蓝本，始终为中国胃造中国奶

三只小牛软牛奶采用EHT酶水解技术，添加了乳糖酶分解牛奶中的乳糖，主打“空腹也能喝”、“冷热都能喝”、“乳糖不耐随意喝”三大场景。高钙软牛奶还额外添加了来自牛奶的乳钙，让整个牛奶的钙含量比普通牛奶高出50%，达到了150毫克每100毫升；另外添加维生素D，能够使肠胃对钙的吸收率提升30%-40%，营养更好，吸收率更高。

在本次参观中，三只小牛的“前牧后厂”给媒体留下了深刻印象，切身体验后，能够感受到三只小牛的气质——拥有规模化、现代化、标准化的牧场、全国数字化最先进的工厂，投射出三只小牛的深厚积淀；在此基础上又具有十足的自驱力，始终对每个生产细节精细打磨，力求完美。

一款硬核品质牛奶的诞生并不容易，从最初的原料准入、生产线数十道工序的精密管控，到品质检验，最终抵达消费者手中，三只小牛以养殖、研发、生产、销售全供应链优势为基础，以科学饲养、科学成分、科学饮奶的理念为保证，使得品牌可以坚定走在功能性牛奶领域前列。

(责编：董童、李源)

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