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国家发展改革委组织启动2023年“消费帮扶金秋行动”

2023年09月26日10:27 | 来源：国家发展改革委
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原标题：国家发展改革委组织启动2023年“消费帮扶金秋行动”

　　近日，国家发展改革委印发通知组织开展2023年“消费帮扶金秋行动”，号召各地区、各行业、各系统以“中国农民丰收节”等为节点契机，进一步加大对“三区三州”特色产品和旅游服务的消费帮扶力度。“消费帮扶金秋行动”作为2023年国家层面消费帮扶重点工作事项之一，将在夏粮早稻顺利入库、秋粮棉花即将丰收、各类经济作物和“菜篮子”产品供应充足的金秋季节，助力巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村全面振兴。

　　通知要求，各地区、各部门要围绕三大重点任务，动员机关、企事业单位、社会组织和广大干部职工参与帮销助销活动。一是加大“三区三州”等特色产品消费采购力度。发挥东西部协作和中央单位定点帮扶工作机制作用，加大对新疆、西藏、四省涉藏州县以及四川凉山州、云南怒江州、甘肃临夏州等优质粮油、瓜果蔬菜、中草药材、手工艺品等特色农副产品购买消费力度，优先采购“三区三州”等地生产的各类产品作为慰问品、职工福利，帮助脱贫地区实现既丰产又丰收。二是鼓励各类线上线下销售平台举办特色专场消费帮扶活动。鼓励重点电商企业自主推出一批促销帮销活动，打造脱贫地区产品专区、专栏，进一步扩大网上销售规模，充分发挥消费帮扶重点企业联盟等引领作用，集中力量促进脱贫地区特别是“三区三州”等生产的农副产品上行外销。三是鼓励赴脱贫地区开展旅游消费。鼓励各地区、各系统、各行业加大对脱贫地区文旅资源宣传推介，优先安排到脱贫地区开展工会活动，引导干部职工和广大市民自发消费脱贫地区产品和旅游服务，促进欠发达地区文化旅游服务“出圈成名”。鼓励具备条件的脱贫地区特别是“三区三州”搞活乡村旅游，更好满足各地群众节庆旅游、文化休闲、娱乐消费需求。

　　下一步，国家发展改革委将会同有关部门指导各地抓好产销衔接，做好脱贫地区特色农产品货源组织和运力调配，打通田间地头到百姓餐桌的绿色通道，加大脱贫地区旅游精品路线推介力度，进一步营造“人人皆可为、人人皆愿为、人人皆能为”的消费帮扶浓厚氛围。

(责编：曹淼、李源)
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