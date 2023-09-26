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农业银行全面开展“五进入”金融消费者权益保护教育宣传活动

2023年09月26日10:56 | 来源：中国网财经
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原标题：农业银行全面开展“五进入”金融消费者权益保护教育宣传活动

　　2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”活动启动以来，农业银行紧紧围绕“汇聚金融力量，共创美好生活”主题，积极开展进乡村、进社区、进校园、进企业、进商圈教育宣传活动，着力提高人民群众的获得感、幸福感、安全感，以实际行动践行以人民为中心的发展理念。

　　走进农村，助力乡村振兴。农业银行充分发挥金融服务乡村振兴的主力军作用，依托乡镇网点和“惠农通”服务点，广泛深入农村，走进村庄集市，来到田间地头，通过发放宣传材料、现场讲解等形式，围绕数字乡村、反诈防骗等主题，开展金融教育宣传，有效增强广大农民的金融风险辨别和防范能力。西藏分行走村入户开展“金融宣讲乡村行 走好乡村振兴路”教育宣传活动，有针对性地讲解利民惠民金融政策、提供暖心服务，得到了广大村民一致好评。吉林分行对农村留守的“一老一小”以及返乡人员普及征信知识、防电诈、防范非法集资等方面金融知识，增强农村百姓的风险防范意识和能力。四川分行采取青年突击队等方式突出“乡村振兴”主题，重点就电信诈骗、存款保险等对村民进行宣传，帮助其掌握防诈骗技能。河南分行利用“乡村大舞台”“我为村民刷面墙”“乡村大喇叭”等方式，真正将金融知识送到村民的心坎里。

　　走进校园，厚植青春沃土。为进一步增强广大学生群体风险责任意识与风险防范能力，农业银行开展金融知识进校园活动。总行将于近日与中国人民大学合作，举办“金融知识进校园”专场教育宣传活动。天津分行走进中小学校园，开展“小小银行家”主题宣传活动，围绕人民币常识、信息保护等内容，寓教于乐，融学于趣，化教于心。山东分行开展“农行爱心进校园、携手护航伴成长”金融服务进校园活动，向学生宣传“不听、不信、不赌、不转账”的反诈拒赌“四不”原则，为成长保驾护航。云南分行赴云南大学开展“金融知识进校园”集中宣传活动，通过互动小游戏讲解新型电信网络诈骗及校园不良贷款等金融知识，增强同学们自身安全防范意识，防止上当受骗。

　　走进社区，护航幸福人生。农业银行围绕日常生活所涉及的金融服务场景，结合中老年社区居民关切，积极组织开展针对性进社区活动，助力跨越“数字鸿沟”，提升居民的金融素养。山西分行走进南屯社区，现场为居民办理银行卡，手把手教老年人使用手机银行，通过“以案说险”的方式生动讲解了“投资养老”“以房养老”等金融骗局，帮助老年人守好“钱袋子”。河南分行进入万科社区，开展主题宣传活动，以“集邮戳换礼品”、线上答题抽奖、民警防诈宣讲、金融知识小课堂、歌舞小品等形式展开，现场活动氛围热烈，反响良好。

　　走进企业，上门精准施教。农业银行聚焦新市民融入城市的急难愁盼问题，积极开展金融知识进企业活动，有针对性地开展金融产品宣介和金融知识宣讲，提升新市民的金融素养。湖南分行走进优卓鲜奶公司，开展“金融知识进企业”教育宣传活动。现场通过有奖问答形式讲解套路贷、非法集资等，进一步提升了企业职工反诈防骗本领。新疆分行走进当地移动通信公司，以“现场+视频”的形式普及防范电信诈骗常识、存款保险等知识，进一步提升了企业员工金融素养。甘肃分行联合当地政府、金融办、工信局及23家中小企业举办“金融服务进园区、金融知识进企业”主题宣传活动，现场向企业宣导惠民利民政策，针对企业法人开展个人征信、个人信息保护及反电信诈骗等金融知识科普活动。

　　走进商圈，提振消费信心。农业银行走进商户开展特色化教育宣传活动。通过有奖问答、游园打卡等形式，寓教于乐，同时广泛宣传金融惠民利民政策，提振消费信心。黑龙江分行走进繁华的百年老街“中央大街”，通过“消保盲盒”问答、“消保小达人”打卡等互动形式，提高消费者的风险防范意识。福建分行深入漳州台商投资区开展教育宣传，现场设置金融服务站，举办防范电信诈骗金融知识讲座。四川分行来到悦来乡荔枝湾，向商户普及信用卡、理财、存款保险等知识，介绍惠民利民政策。

　　农业银行将牢固树立金融为民、金融惠民、金融便民理念，恪守社会责任，努力为金融消费者提供更加高效、优质、精准、暖心的金融服务。

(责编：曹淼、李源)
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