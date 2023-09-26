原标题：德芙进入中国30周年，以“尽愉悦之力”愿景赋能更多人成长

玛氏旗下德芙品牌在中国已走过30年之旅。今天，德芙焕新品牌愿景——“尽愉悦之力”，希望在未来能赋能更多人的成长、帮助更多的人绽放“愉悦之力”。

用巧克力传递愉悦之力

近日，在德芙举办的“愉悦，不止于你”——德芙“巧遇”沙龙暨女性影像艺术展映上，玛氏箭牌中国管理层、德芙品牌代言人周冬雨、复旦大学社会学系副教授沈奕斐、德芙“她学院”学员杨双芝、中国乡村发展基金会“她学院”项目负责人聂自强及其他各行各业的翘楚们共同分享了他们记忆中的愉悦故事。

活动现场还发布了《2023“内啡肽”青年洞察》白皮书，德芙通过社会调研发现，八成左右受访者认为，助人行为（77.9%认同）及自身举动为他人带来积极影响（84.1%认同）所带来的愉悦感可以持续较长时间，达到数天、数月甚至数年。而对于 “帮助他人使愉悦感得到升华”的观点，有近九成（89.1%）受访者表示认同。

作为愉悦见证官，复旦大学社会学系副教授沈奕斐分析称，当代年轻人的愉悦感越来越多地来源于人与人之间形成相互帮助的连接了，这一点有助于形成我们所谓的社会支撑体系。德芙也正是在“尽愉悦之力”愿景下，主动行动，通过赋能女性、家庭和社区来增强社会愉悦的涟漪效应，助推了社会支撑体系的形成。

玛氏箭牌中国市场营销副总裁万金玲表示，随着时代发展，消费者对于品牌的期待不止关于产品本身，更关于品牌所代表的价值和愿景。今天，德芙的愿景，不是口号，而是切实的行动，希望助力全球可可种植社区和更多女性的繁荣发展。

设立“她学院”，助力女性成长

“尽愉悦之力” 是德芙今年3月发布的全球品牌愿景。随后，德芙正式启动“她学院”——一个为女性提供知识和技能的平台，致力于支持中国女性以及她们的家庭，乃至所在社区的发展，并许诺至2030年，将支持全球100万人（包括女性及其家庭和社区）实现繁荣发展。

中国乡村发展基金会“她学院”项目负责人聂自强表示，与德芙在贵州开展“她学院”项目时，他们发现贵州的文旅资源非常丰富，拥有丰富且独特的少数民族文化、民宿等配套产业也极具发展潜力，最终决定把两者结合起来，为当地女性提供相对应的技能培训，帮助她们获得长足发展。

来自贵州雷山县的苗绣非遗传承人杨双芝就是德芙“她学院”学员的典型代表。她在德芙“她学院”经过一段时间的学习，发挥自己的才华，将自己所热爱的苗绣逐渐发展成了一个事业，这让她感受到了真切的愉悦。

让愉悦力在社会激起更大涟漪

德芙当天还准备了女性影像艺术展映。影像汇集了各个年代女性的风貌，特别是德芙“她学院”学员、来自贵州大山深处乡村女性的自信笑容，希望以她们成长的珍贵影像，探索中国女性从自我、勇敢，上升到愉悦力绽放的美好瞬间。

截至8月，德芙“她学院“项目培训班已成功举办10期，为学员们提供了超过1.2万个小时的培训课程，结合当地资源和特色多元化产业，开展了包括民宿服务、民俗文化活动及本地特产推广方面的定制化培训课程，帮助女性不用离开家乡就能获得适合自己的发展机会。

从乡村到城市，社会发展使包括女性在内的每个个体都变得更加独立，“尽愉悦之力”成为连接每个独立个体的情感纽带。

未来，德芙将持续关注消费者需求并不断与时俱进，赋予品牌愿景新的内涵，以切实的行动，不断探索更多赋能女性、家庭和社会的模式，鼓励更多的人加入进来，让愉悦力激起更大的涟漪。

(责编：曹淼、李源)

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